IEEE ODTÜ’nün düzenlemiş olduğu ODTÜ Güç ve Enerji Kongresi 12-13 Mart tarihlerinde ODTÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği D Blok’ta gerçekleşecek!

1990 yılından bu yana teknolojinin gelişmesi ve kullanımının artırılması için “Çünkü hayaller sınır tanımaz” mottosuyla çalışan IEEE ODTÜ her bölüme hitap eden tam 18 alt birimiyle, ODTÜ bünyesindeki uluslararası öğrenci topluluklarından biridir.

Amatör ruhu profesyonel bakış açısı ile birleştirmiş olan topluluk, 5 Yönetim Kurulu Üyesi ve 25 İdari Kurul Üyesiyle kurumsal ve dinamik bir idari kurula sahiptir. Yıl içerisinde 15'ten fazla projeye, 50’den fazla başarılı aktiviteye ve 20.000'den fazla kişinin katılımıyla gerçekleşen birçok büyük organizasyona imza atmaktadır.

IEEE ODTÜ’nün gelenekselleşmiş etkinliklerinden biri olan ve bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilecek olan ODTÜ Güç ve Enerji Kongresi’nin amacı sektörün ileri gelen firmaları ve akademisyenlerini tek bir etkinlik altında toplayıp güç ve enerji sektörünün bir adım daha ileri taşınmasıdır.

12-13 Mart tarihlerinde Elektrik-Elektronik Mühendisliği D Blok’ta gerçekleştirilecek olan etkinlik birer saatlik oturumlar ve eş zamanlı devam eden workshoplardan oluşacak olup, D Blok’un önüne kurulacak olan fuaye alanı etkinliğe renk katacaktır. Etkinlik hakkında daha detaylı bilgi için ieee.metu.edu.tr web sitesini ziyaret edebilirsiniz.