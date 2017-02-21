4 Yeni iPad ve Kırmızı Renkli iPhone 7 Geliyor!

Apple’ın Mart ayında yapacağı özel etkinlikte yeni nesil iPad modellerinin yanı sıra kırmızı renkli iPhone 7 ve iPhone SE ürünleri gelecek.

Apple’ın yeni iPhone ve MacBook modelleri öncesinde iPad serisini yenileyeceği ve yeni iOS başta olmak üzere geliştiricilerin merakla beklediği WWDC etkinliği, aynı zamanda farklı yeniliklere de sahne olacak.

Ortaya çıkan detaylara göre 4 yeni iPad modelini göreceğimiz bu etkinlikte iPad mini, iPad ve 10.9 inç ile 12.9 inç iPad Pro modellerinin gelmesi bekleniyor. Daha ince ve daha gelişmiş olacak olan iPad modellerinin sunacağı yenilikler ise şimdilik bilinmiyor.

Bunun yanı sıra iPhone SE modeline de 128GB modeli getirmesi ya da seriyi tıpkı iPhone 6S’e de uyguladığı gibi 32GB ve 128GB depolama seçeneklerine güncellemesi bekleniyor.

Kırmızı iPhone Modelleri Geliyor!

Bildiğiniz gibi Apple’ın Product Red adındaki kırmızı renkli ürünleri, tatlı bir kırmızı rengine sahip olmasının yanı sıra Apple’ın bu ürün satışlarından Afrika’daki yardım kuruluşlarına yaptığı para yardımı nedeniyle oldukça güzel bir proje olarak dikkat çekiyor

Ne zamandır pek duyulmayan bu ürün skalasına iPhone SE, iPhone 7 ve iPhone 7 Plus’ı eklemesi beklenen Apple’ın başka hangi yenilikleri sunacağını ise şu an için bilmiyoruz.