40.000 Dolarlık Kamera Neden Bu Kadar Pahalı?

Tahmin edersiniz ki iyi bir kamera maliyet olarak da diğerlerinden biraz daha farklı bir etiket fiyatına sahip olabilir. Ancak bu kamera 40.000 dolarlık maliyeti ile dudak uçuklatıyor.

Hasselblad H6D-100c, bir objektif olmadan 33.000 dolara mal olan 100 megapiksel orta formatlı bir DSLR olarak karşımıza çıkabilir. Bu değerli kameranın üzerine bir de Hasselblad H lensi eklerseniz, maliyet 40.000 dolara vararak muhtemelen bir araba fiyatını aşacaktır. Bu durumu araştırmaya koyulan Tyler Stalman 5 dakikalık videosunda, tek bir kameranın neden bu denli pahalı olduğunu anlamaya çalışıyor.

Stalman videosunda, az sayıdaki profesyonel fotoğrafçının Hasselblad H6D-100c gibi bir kameranın çözünürlüğüne ve görüntü kalitesine ihtiyaç duyabileceğinin de altını çiziyor. Bunun nedeni ise dev billboard reklamları için bile, daha az çözünürlükteki kameralar yeterli olabileceğidir. Bunu daha anlaşılır kılmak için şöyle bir örnek verelim; Apple’ın Shot kampanyası yalnızca 12 megapiksellik bir kamera ile başarı ile çekilebilmişti.

Aslına bakarsanız, bir kameraya bu kadar yüksek bir bedel ödemek çok da gerekli değil. Elbette buna ihtiyaç duyanlar vardır ki, ürün üretildi ancak benzer özelliklerin birçoğu da daha uygun fiyatlı bir kamerada bulunabilir. Eğer siz de en son teknolojiyi araştıran bir kamera kurdu değilseniz, 40.000 dolarlık kamera yerine daha uygun fiyatlı ürünler ile işinizi görebilirsiniz. Peki konu hakkında siz ne düşünüyorsunuz? Sizce bir kameraya araba parası yatırmaya gerek var mı?