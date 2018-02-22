40 farklı ülkede yer alan sunucularla internete bağlanmanızı sağlayan X-VPN, bunu yaparken mahremiyetinizi korumaya devam ediyor.

Ülkemizdeki kullanıcıların neredeyse yarısı, internete VPN hizmeti alarak giriyor. Bunun ardında elbette pek çok sebep var, ancak en önemli sebebinin 'bazı' sitelere özgürce girmek için VPN'e ihtiyacımız olması. Vikipedi’den bilgi almak isteyen insanlar da VPN kullanıyorlar, birkaç video izlemek isteyen insanlar da. Güvenliği artırması ve ağınızın anonim bir şekilde korunmasını sağlaması, bu nedenler arasındaki en önemli etkenler.

Böylesine önemli bir hizmeti kullanıyorsanız, özelliğin kimler tarafından sağlandığını da bilmeniz gerekiyor. Okulların ikinci dönemine başlamasıyla VPN kullanımında yine sıçrayış yaşandı. Bu tarz uygulamaları kullanırken güvenilir bir VPN uygulaması kullanmanızı tavsiye ediyoruz.

Son zamanlarda Türkiye’de giderek olumlu bir profil çizen X-VPN, hem güvenli hem de hızlı bir hizmet vermek için en iyi alternatiflerden birisi olarak gözüküyor. Uygulamanın en önemli farkı, güvenlik gizlilik anlaşması yaparak kullanıcı verilerini kaydetmeme tahattüdü vermesi. Bildiğiniz gibi bir çok VPN uygulaması kendi veritabanında nereye girip nereden çıktığınızı takip ediyor.

Gizliliğe duyulan saygı dışında kullanıcı dostu arayüzü sayesinde hiçbir sıkıntı yaşamadan kolaylıkla uygulamaya alışabilirsiniz. Tek bir hesap üzerinden aynı anda 5 farklı cihaz desteği veren X-VPN, tüm bu kolaylıkları sağlarken pencere reklamları olmadığı için sizi bu süreçte rahatsız etmez.

7 farklı şifreleme protokolü (AES 256 bit) sayesinde güvenliğinizi en önemli konumda tutmayı başaran X-VPN, bunu yaparken hızınızı düşünmeye devam ediyor.

iOS, Android, Mac ve Windows’da yer alan VPN hizmeti, gizli kalmak istediğinizde en iyi tercihiniz olacak.

Ücretsiz olarak indirebileceğiniz uygulamada 14 farklı ülke üzerindeki 23 farklı sunucudan internet hizmetine bağlanabilirsiniz. Premium sürüme geçmek isterseniz de 40’tan fazla ülkeden hizmet alabileceksiniz.

Ücretsiz olarak bağlanabileceğiniz 23 sunucu:

Avustralya Brezilya Kanada Fransa Almaya Hindistan Japonya Meksika Hollanda Norveç Singapur Güney Kore İspanya Amerika - Atlanta Amerika - Şikago Amerika - Dallas Amerika - Los Angeles Amerika - Miami Amerika - New York Amerika - San Francisco Amerika - Seattle Amerika - Silikon Vadisi Birleşik Krallık

X-VPN’i kullanmak için yapmanız gereken şeyler şunlar:

Adım 1: Resmi web sayfası veya uygulama mağazalarından X-VPN’i indirerek cihazınıza kurunuz.

Adım 2: E-posta hesabınızla açılan sayfaya kaydolunuz.

Adım 3: Kayıt başarılı, uygulamayı ücretsiz olarak kullanabilir veya ücretli sürüme geçerek daha fazla ülke seçeneğinin tadını çıkarabilirsiniz.

Nereden İndirebilirim?

Windows ve Mac