40 Kardeşi Olduğunu Öğrenip Hepsini Bulan Kadın

Sperm bankasından alınan spermlerden olma 40 kardeşinin olduğunu öğrenen genç kadın, 5 yıl boyunca hepsini teker teker arayarak bulmayı başardı.

Amerika’da yaşayan bir adam, zamanında sperm bankasına çok yüklü bir bağış yapıyor ve bu bağışla birlikte toplam 41 çocuğu oluyor. Babasının sperm donörü olduğunu öğrenen Kianni Arroyo ise bir plan yaparak 40 kardeşini de araştırıp bulmaya başlıyor.

5 yıl önce başlattığı projesini uzun uğraşlar sonucu tamamlayan 22 yaşındaki Kianni, kardeşlerinin Kanada’dan Avustralya’ya kadar dünyanın dört bir yanına yayıldığını öğreniyor. Kardeşlerin 40’ını da bulan Kiannni, içlerinden 10 tanesinin kendisiyle görüşme fikrine sıcak bakmadıklarını ve bunu istemediklerini söylüyor.

Diğer 30’uyla iyi bir bağ kuran Kianni, kardeşlerden en büyük olanı. En küçük birey ise henüz 5 aylıkmış. İlk olarak Florida’nın Tampa şehrinde yaşayan Joanna isimli kardeşiyle tanışan Kianni, kendisiyle çok iyi anlaştığını söylüyor. Aynı babadan oldukları için bağ kurma konusunda sıkıntı yaşamadığını belirten Kianni, daha önce hiç karşılaşmasalar da babalarının ortak olmasının kendilerine özel bir bağ verdiğini, bunun da kendilerinin rahat hissetmelerini sağladığını söylüyor.

Donör babasıyla bu zamana kadar 3 kez görüştüğünü ve tüm görüşmelere annesinin de katıldığını söyleyen Kianni, bir sperm vericisi tarafından alınan örnekle doğması konusunda annesinin kendisine dürüstçe yaklaştığını belirtiyor.