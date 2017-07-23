40 Tonluk Kambur Balina'dan Muhteşem Akrobatik Hareketler!

Ağırlığı 40 ton olduğu düşünülen kambur balina, çok nadir rastlanan görüntüyü gözler önüne serdi. Bu dev canlı tıpkı küçük bir balık gibi devasa sıçrayışlar yaptı. Boyu düşünüldüğünde sıçrayışların 10 metreye ulaştığı düşünülüyor.

İnsanoğlu Dünya’nın hakimi olarak kendisini görse de, Dünya’nın 3’te 2’sini kaplayan sularda lider olan bir başka canlı türü var. 30 metreye ulaşan boyları ve asil davranışlarıyla denizlerin hakimi olan balinaların insanlarla kurdukları etkileşim gerçekten de görenleri büyüleyen bir durum.

Kısa süre önce yakalanan yeni görüntüler, boyları 15-16 metreye ulaşan 40 tonluk kambur balinaların ne kadar oyuncu olabildiklerini gözler önüne seriyor. Denizlerin hakimi olan bu balinalar, her zaman derinlerde yüzmüyor. Tıpkı küçük birer balık gibi büyük sıçrayışlar yaparak yüzeye çıkmayı seven bu balinalar, yaptıkları akrobatik hareketlerle herkesten tam puan almayı başardılar.

Ağırlıkları düşünüldüğünde pek rahat yüzmeyeceğini düşündüğünüz bu balinalar o kadar hızlı yüzüyorlar ki, 40 tonluk cüsseleriyle yüzeye sıçrayabiliyorlar.

Balık avlamaya giden insanları eğlendiren bu kambur balina ailesi, insanlara ve teknelere zarar vermeden başarılı atlayışlar yaparken, yüzgeçleri ile denizi tokatlamayı da ihmal etmiyor.

Kambur balinaların yüzeye sıçrama olayının çok ama çok nadir bir olay olduğunu belirten yetkililer, bu büyüleyici canlıları her yerde bu şekilde göremeyeceğimizin altını çiziyor.