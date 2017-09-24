Z Jenerasyonu İle İlgili Kapsamlı Araştırma Sonlandı

1976 yılında başlayıp 2016 yılında sonlanan genç jenerasyonlarla ilgili çalışma bitti. Çalışma sonucunda Z Jenerasyonu olarak bilinen 1995- 2000 ortaları arasında doğan jenerasyonla ilgili ilginç bilgiler elde edildi.

Jean Twenge ve Heejung Park'ın jenerasyonlar üzerine 40 yıldır sürdürdüğü ve toplamda 8.3 milyon kişi üzerinde yaptıkları anketlerle yapılan araştırma sonlandı. 1976 ile 2016 arasında genç jenerasyonların davranış alışkanlıkları üzerine oluşturdukları bu araştırma, Z Jenerasyonu olarak adlandırılan ve 1995 ile 2000'lerin ortaları arasında doğan jenerasyonun alışkanlıklarının, diğer genç jenerasyonlara göre oldukça farklı olduğunu ortaya koydu. Haydi bu farklılıkları madde madde inceleyelim.

Araba Kullanma Alışkanlıkları

1970'lerin sonuna doğru var olan genç jenerasyonun %90'ının ehliyeti olduğu bilgisini cebimize koyalım. Aynı araştırmanın 2014 ayağında fark edildi ki bu oran %73 aşağı düşüyor. Yani yeni jenerasyon fazla araba sürmeyi umursamıyor. Hatta bu madde bundan sonraki tüm sosyal davranışlarla ilgili maddeleri korelasyonlu olarak etkiliyor.

Alkol Kullanımı

Alkol kullanımı ve alkolü denemek daha önceki jenerasyonlara göre Z Jenerasyonu'nda daha az yaygın. 1993 yılından bu yana 8. sınıf gençlerinin alkolü deneme oranı %56 düşmüş. Bu 10. sınıflar için %40, 12. sınıflar için ise %26 bir düşüş olarak devam etmekte. Yani yeni jenerasyon alkolü denemeye de eski jenerasyona göre daha isteksiz.

Flört etmek, Randevuya çıkmak ve Duygusal ilişkiler

1976 yılında araştırma anketleri ilk başladığında lise son sınıf öğrencilerinde, randevulaşmak ve flört etmek nerdeyse anketi yapan gençlerin %85'inin yaptığı bir eylemmiş. Araştırmacılara göre 2014 yılına geldiğimizde bu oran %58' düşüyor. Araştırmacılar burada birebir flört aşaması ve randevulaşmak faktörlerinin günümüzde değiştiğini de ekliyor. Yani artık yeni çağda flört etme aşaması internet ve sosyal medya üzerine kaydığını belirtiyor. Yine de son döneme yakın yapılan araştırmalarda anketlerin buna göre düzenlendiğini belirtiyorlar. Yani buradaki rakamlar tam anlamıyla kesin olmadığı için yeni jenerasyon eskisi kadar flört etmiyor diyemeyiz.

Aileden Bağımsız Yaşama İsteği

1976'da yapılan ilk anketler özellikle de lise son sınıftaki gençlerin ailelerinden bağımsız olarak haftada en az 3 kez dışarı çıktığını ortaya koyuyor. 2014 yılında ise bu oran haftada en az 2 kez olduğunu ortaya koyuyor. Bu oran daha düşük sınıfların gençlerinde doğru orantılı olarak düşmeye de devam ediyor.

Çok azı cinsel deneyim yaşıyor

Daha az flört etme, daha az alkol kullanma ve aileden bağımsız dışarı çıkma göz önüne alınısa, buradaki sonuç araştırmacıları fazla şaşırtmamış. 1991 yılında lise öğrencileri üzerine yaptıkları anketlerde, öğrencilerin %54'ü en azından bir kere cinsel deneyim yaşadıklarını belirtmişler. Bu oran 2015 yılındaki anket sonuçların %41'e düşüyor.

İlk İş Deneyimi

Araştırmacılar burada da önceki jenerasyonların, ilk işlerini bulma yaşlarının daha düşük olduğunu fakat Z Jenerasyonu'nun ilk işlerini bulmak için daha yüksek yaşları beklediğini görmüşler. 1970'lerin ortalarında lise son sınıfların çalışma oranı %75-80 oranında değişiyormuş. Bundan 40 sene sonrası için ise aynı oran geçerli değil. Z Jenerasyonu olarak genelleyebileceğimiz jenerasyonun lise son sınıfta çalışma oranı %55'lerde.

Telefonda çok vakit geçiriyorlar

Bu konu aslında göreceli, çünkü Y jenerasyonu dışında bir önceki jenerasyonun gençliği bu kadar mobil teknolojilerle iç içe geçmedi. Fakat Z Jenerasyonu'nun günde ortalama iki buçuk saatini telefonda geçirdiği de bu araştırmayla birlikte ortaya konmuş. Y jenerasyonu için ise kesin rakamlar alınamıyor çünkü o jenerasyonun gençliğini geçirdiği sıralarda, telefon hem o kadar yaygın bir teknoloji değil, hem de bugünkü gibi işlevlere sahip değil. Ancak yine de araştırmacılar Z Jenerasyonu'nun eğer gündelik ve teknoloji dışı bir hobi bulmalarını öneriyor. Çünkü son jenerasyonda hakim olan intihar yönelimi ve depresyonun teknolojiyle iç içe olmaktan kaynaklandığı düşünülüyor.

Bu araştırmalar 40 yıllık bir süreçte aslında Amerika'da yapılan araştırmalar olduğu için, ülkemiz açısından %100 geçerli olduğunu düşünmüyoruz. Ancak yine de yeni jenerasyonu anlamak ve ülkemiz içerisinde yapılacak jenerasyon çalışmaları açısından önemli bir kaynak olduğunu düşünüyoruz. Bu 40 yıl süren kapsamlı jenerasyon çalışmalarının ayrıntılı bilgilerine ulaşmak için buradaki bağlantıyı kullanabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Yeni jenerasyonla ilgili ortaya konan bu bilgiler, jenerasyonlar arası çatışmayı sizce azaltacak mı?