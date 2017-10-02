Taşıt Vergisi Hakkında Kafa Karıştırıcı Bir Açıklama Daha!

Taşıt vergisi hakkında Başbakan yardımcısından da bir açıklama geldi. Mehmet Şimşek, söylemleriyle araç sahiplerinin kafasını karıştırdı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz günlerde Maliye Bakanı'nın yapmış olduğu açıklamalarla sürücülerin kafası allak bullak olmuştu. Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, sabah saatlerinde yapmış olduğu MTV söylemleriyle araç sahiplerinin kafasını tekrar karıştırdı.

Başbakan Yardımcısı MTV zammı için, ''Yanlış anlaşıldı, %40 MTV zammı 2018'de alınacak arabalar için geçerli'' açıklamasında bulundu. Daha sonrasında ise kanunu yanlış hatırladığını belirtip, Meclis'teki kanunun bütün araçları kapsadığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı konuşmasına ''Ekonomi geçen yıl yaşanan hain darbe girişimi ve terör olayları nedeniyle olumsuz etkilendi hatta küçüldü. Biz bir takım önlemler aldık. Kredi garanti fonu bunlardan biriydi. Fondan 320 bin firma yararlandı. Başka bir ülke bu şoku yaşasaydı toparlanamazdı.

Ama Türkiye şu an anda yüzde 5’in üzerinde büyüyor. Esnafımıza güçlü destek çıktık. Faizsiz krediler verdik. İhracatçımızın seferberlik anlayışına destek verdik. Bu sene istihdamda rekor kıracağız. Turizme muazzam destekler getirdik.'' sözleriyle başladı.

Açıklamalarına devam eden Mehmet Şimşek, ''Sektörle konuştuk. Önce sektör kendi kendini disipline etsin dedik. Biz 2016’da yasal düzenleme yaptık. Zorunlu trafik sigortası ile ilgili belirsizliği ortadan kaldırdık. Tavan uygulaması getirdik. Özetle sistem şu anda çalışıyor. Primlerde bir düşüş söz konusu oldu. Devlet müdahalesini yaptı. Arzu ettiğimiz bir şey değil ancak bazen mecbur kalıyoruz.'' şeklinde konuştu.