Daha birkaç yıl öncesine kadar değeri 400 milyon dolarlarda seyreden Yik Yak isimli uygulama, 3 milyon dolardan biraz daha az bir ücrete satıldı.

Tyler Droll ve Brooks Buffington isimli öğrenci, 2013 yılında Furman Üniversitesi’nde eğitim gördükleri sırada Yik Yak isminde bir mobil uygulama geliştirdiler. Kullanıcıların kimliklerini gizleyerek mesajlaşmalarına olanak tanıyan Yik Yak, Atlanta merkezli Square isimli bir şirkete satıldı. Bir ara inanılmaz bir popülariteye ulaşan ve birkaç yıl öncesine kadar 400 milyon dolar değerlemeye ulaşan uygulama, ilginç bir şekilde 3 milyon dolara alıcı bulabildi.

İkili mezun olduktan sonra daha da geliştirmek adına tüm vakitlerini Yik Yak’a ayırmış, uygulama kısa süre içerisinde başta ABD olmak üzere dünya çapında -özellikle de gençlerin- yoğun ilgisiyle karşılaşmıştı. Birkaç yıl sonra değeri 400 milyon dolara kadar yükselen uygulama, anonim sosyal ağlar yükseliş dönemindeyken ortaya çıkmış ve türünün ilk örneği olarak dikkat çekmişti.

400 milyon dolardan 3 milyon dolara düşüşün sebebi neydi?

Popülerliğini koruduğu sırada Sequoia’dan 62 milyon dolar gibi oldukça yüksek bir rakamda yatırım almayı başaran uygulama, online linç gibi sorunlara çözüm bulamadığı için birkaç yıl içerisinde ciddi sayıda kullanıcı kaybetti. Bu da yükselmekte olan uygulamanın bir anda tepe taklak olmasına sebep oldu.