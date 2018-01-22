Ali Demircioğlu isimli bir genç, toplam 400 TL gibi oldukça cüzi bir miktarla kendi aracını nasıl ürettiğini anlattığı bir video yayınladı.

İnsanoğlu, tarihinin hiçbir evresinde üretmeden bir şey elde edememiştir. Hatta bir atasözü var ki bu durumu çok iyi özetler: Hazıra dağ dayanmaz. Dolayısıyla hep üretmeliyiz ya da üreten kim varsa ona destek olmalıyız. Ali Demircioğlu isimli genç ise dünyada hala güzel şeylerin de olduğunu kanıtlayacak türden bir girişimde bulundu.

Birkaç parçası motosikletten aldığı malzemelerden oluşan ve toplam 400 TL maliyetle bir otomobil üreten Ali, otomobilinin saatte 60 kilometre hız yaptığını belirtiyor. Aşağıdaki videosunda ne kadar azimli olduğunu hepimize hissettiren Ali, sık sık ‘şimdilik böyle, fakat bunu geliştireceğim’ diyerek kendisinin bu konuda ne kadar motive olduğunu da gösteriyor.

YouTube kanalında ilginizi çekebilecek farklı konularla ilgili de videoları bulunan Ali Demircioğlu’nun 400 TL maliyetli otomobiline ait videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.