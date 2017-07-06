  • Köpekbalıklarının DNA'sı Sayesinde Daha Uzun Yaşayacağız!

400 Yıl Yaşayan Köpekbalıklarının DNA'sı, İnsanlığın Uzun Yaşam Kaynağı Olacak!

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400 yıl yaşayabilen Grönland köpekbalıklarını araştıran bilim insanları, bu vesileyle uzun yaşamın kaynağını bulmayı hedefliyorlar.

Denizlerin hakimleri olan köpekbalıkları, uzun yaşamın sırrı olabilirler. Bilim insanları, bazıları 1750’lerde doğmuş Grönland köpekbalıklarını inceliyorlar. Neredeyse 400 yıldır yaşayan Grönland köpekbalıklarının genlerini araştıran bilim insanları, bu genler sayesinde uzun ömür için gerekli olan şeyin sırrını çözmeyi hedefliyor.

Gezegenimizde en uzun süre yaşayan omurgalı hayvan olarak dikkat çeken Grönland köpekbalıkları, bilim insanlarının en çok merak ettiği canlılardan birisi olarak dikkat çekiyor.
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Şu anda bu köpekbalıklarının DNA’ları üzerinde çalışan araştırmacılar, omurgalıların neden bu kadar az yaşam süresine sahip olduğunu ve bu canlıların yaşam süresini artıran şeyin ne olduğunu araştırıyorlar.

Kanada Atlantik Okyanusu’nun derin sularında ve İskoçya sahillerinde bulunan Grönland köpekbalıkları o kadar yaşlıydı ki, doğduklarında sanayi devrimi ve büyük ölçekli ticari balıkçılık yeni yeni başlamıştı.

Bu canlılar yaşam süremizi arttırmayı sağladı diyelim. Peki insan yaşamını yükseltmek, dünyaya ne gibi katkılar sağlar? Şu anda bile 7 milyardan fazla insanın bulunduğu dünya felaket sinyalleri verirken, her insanın 400 yıl yaşadığı bir dünya hepimizin sonu olur mu ya da olmaz mıydı? Sanırım bunu zaman gösterecek.

Kaynak : http://www.mirror.co.uk/tech/dna-sharks-can-live-up-10746116
Etiketler: Köpekbalığı, grönland
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