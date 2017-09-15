Nokia 2'ye Ait İlk Görüntüler Ortaya Çıktı!

Evan Blass, 4000mAh bataryalı ve uygun fiyatlı Nokia 2'nin ilk görüntülerini paylaştı.

Dün, ABD Federal İletişim Komisyonu’ndan sızdırılan belgelerde HMD Global’in yeni bir Nokia akıllı telefon üzerinde çalıştığını öğrenmiş ve size aktarmıştık.

Akıllı telefon sızıntılarıyla ünlü Evan Blass, Twitter üzerinden Nokia 2’ye ait ilk görüntüleri paylaştı. Siyah ve beyaz renklerdeki cihazın ‘eski teknoloji’ ekran kasa oranı ve sanal tuşlarıyla tam bir klasik Android telefon tasarımına sahip olduğunu söyleyebiliriz.

Nokia 2’nin en çarpıcı özelliği 4000mAh bataryası. Bunun dışında cihazın 1 ya da 2GB RAM’e, 5 inç HD çözünürlüklü bir ekrana ve Snapdragon 212 işlemcisine sahip olması bekleniyor. Ayrıca arkada 8MP, önde 5MP kamerası bulunacak Nokia 2, Android 7.1 Nougat ile piyasaya çıkacak.

Cihazın tanıtım tarihinin 5 Ekim olacağı söyleniyor. Dolayısı ile önümüzdeki haftalarda Nokia 2 ile ilgili daha fazla sızıntı ortaya çıkacaktır.