4100 mAh’lik Nokia 2 ABD’de 99 Dolardan Satışa Çıktı!

En ucuz Nokia Android akıllı telefonu olma özelliğine sahip olan telefon, Rusya ve Güney Afrika'dan sonra şimdi de ABD’de satışa çıktı.

Nokia 2, Ekim ayı sonunda HMD Global tarafından giriş seviyesi Android akıllı telefon modeli olarak düzenlenen bir etkinlik ile tanıtılmıştı. 5,0 inç'lik 720x1280 ekrana sahip Nokia 2, dört çekirdekli 1,3GHz Snapdragon 212 yonga setiyle, 1GB RAM ve 8MP arka kamerayla geliyor. Ön yüzünde 5MP'lik bir kamera barındıran cihaz, 8GB depolama alanına ve bir microSD slotuna sahip.

Her ne kadar yüksek olmayan donanım özelliklerine sahip olmasa da, diğer akıllı telefonlara göre içerdiği 4100 mAh’lik kapasiteli pili ile bir çok kişi tarafından tercih edilecek gibi duruyor.

Üstelik Android sürümü 7.1.1 Nougat ile birlikte gelecek cihaz, OREO güncellemesinden de faydalanacak telefonlar arasında. Ancak güncellemenin ne zaman geleceği, henüz bilinmiyor.

Ülkemizde satışa çıkan Nokia 3310'nun çıkış fiyatı 549 TL olduğu düşünüldüğünde, ABD'de 99 dolara satılan Nokia 2'nin yine orta segment cihazlarla benzer fiyatlara sahip olacağını söyleyebiliriz.

Sizin Nokia 2 hakkında düşünceleriniz nedir, Türkiye'de satışa sunulduğunda tercih eder misiniz ?