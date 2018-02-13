Banka Soygununu 42 Yıl Sonra Kitabında Anlatan Adam

42 yıl önce Fransa’da gerçekleşen bir banka soygununu kendisinin nasıl planladığını anlattığı bir kitap yayınlayan Jacques Cassandri isimli adam, mahkeme karşısına çıktı.

Fransa’nın Nice kentinde 1976 yılında gerçekleşen bir banka soygununda hırsızlar, kanalizasyonda aylarca kazı yaparak bankanın kasasına ulaşmayı başarmışlardı. 74 yaşındaki Cassandri, soygunun zaman aşımına uğramasıyla birlikte bir kitap yazarak soygunu nasıl planladığını anlatmıştı. Fakat Cassandri, dersini iyi çalışmamış olacak ki mahkemeye çıkarılacak. Zira Fransa’da kara para aklama suçlarında zaman aşımı bulunmuyor.

Soygunla ilgili bu zamana kadar yakalanan tek kişi olan Albert Spaggiari, 1977 yılında yargılanmak üzereyken kaçmış ve 12 yıl sonra sürgündeyken hayatını kaybetmişti. Sürgünde bulunduğu yıllarda kitap yazan Spaggiari, soygunu kendisinin planladığını anlatmıştı.

Cassandri ise bir mahlas (şair ve yazarların gerçek isimleri yerine kullandıkları takma adlara mahlas denir) kullanarak yazdığı kitapta benzer bir söylemi iddia edince polisler, soygunu planlayan kişinin Cassandri olduğuna karar verdiler. Mahlasın arkasında bulunan kişinin Marsilya’da bilinen bir gangster olan Cassandri’nin olduğunu tespit eden polisler, Cassandri’nin soyguna karıştığını kabul ettiğini fakat para aklama suçlamasını reddettiğini belirttiler.

AFP’ye açıklamada bulunan Cassandri’nin avukatı, bunun bir roman olduğunu, kanıt niteliği taşımadığını ifade etti. Cassandroi ise soygundan kendisine ‘yalnızca 2 milyon euro’ kaldığını, bunu da kısa sürede harcadığını belirtiyor.

Birkaç kitaba ve bir büyük filme ilham veren soygunun gerçekleşmesi için çete üyeleri kanalizasyonda plastik sandallar kullanmış, ışık için yüzlerce metre elektrik kablosu döşemiş ve bankanın altından 8 metre kazarak kasaya ulaşmışlardı. Bir hafta sonu gerçekleşen soygunda 200 kasanın içinden 29 milyon euro’ya denk gelen 46 milyon frank çalınmıştı.