SpaceX, Binlerce Uyduyla Kablosuz Ağ Hizmeti Verecek!

Yörüngeye binlerce uydu göndererek uygun fiyatlı kablosuz ağ hizmeti verecek olan SpaceX, FCC'den resmi onayı aldı. Proje kapsamında ilk uydular önümüzdeki yıl fırlatılacak.

Elon Musk’ın kurmuş olduğu SpaceX şirketi, 4.425 uydunun oluşturacağı kablosuz internet ağı projesi Starlink için Amerikan Fedaral İletişim Kurulu’ndan (FCC) onay aldı. 10 milyar dolar değerindeki Starlink projesi kapsamında 2019 ile 2024 yılları arasında fırlatılacak 4.425 uydu, 1150 ile 1350 kilometrelik aralıklarla Dünya üzerinde uçacaklar ve 1Gbps bağlantı sunacaklar.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan SpaceX başkanı Gwynne Shotwell, her ne kadar bu karışık proje için yapacakları daha çok şey olsa da bu onayın, SpaceX’in dünyaya güvenli ve uygun fiyatlı bir kablosuz ağ hizmeti sunması için son derece önemli bir adım olduğunu söyledi. Shotwell, açıklamasında bu projenin en fazla henüz internet ağının ulaşmadığı noktalar için önem taşıdığını da belirtti.

Starlink projesini gerçekleştirmek için hala uzay atıkları, radyo teleskoplarının oluşturacağı parazitler ve ağlar arasındaki mesafeyi yönetmek gibi ciddi sorunlar bulunuyor. SpaceX’in önünde tüm bu sorunları ortadan kaldırmak için yalnızca bir yıl bulunuyor, zira Starlink dahilindeki ilk uydular 2019 yılında fırlatılacak. Proje tamamlandığında ise küresel iletişim konusunda yeni bir döneme geçmiş olacağız.