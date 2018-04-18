Meslek Liseleri, Fen Lisesi Ayarında Eğitim Verecek

Milli Eğitim Bakanlığı'nın çekirdekten mühendis yetiştirme vizyonu kapsamında 449 Anadolu teknik programı uygulayan lise, merkezi sınav sistemi ile öğrenci alarak fen lisesi ayarında müfredat işleyecek.

Türkiye genelinde toplamda 3 bin 583 meslek lisesi bulunuyor. Bu okullardan 449'u ise MEB'in merkezi sınav ile öğrenci alacağı Anadolu teknik programı uygulayan liselerden oluşuyor. Fakat bu 449 lise içerisinde hem mesleki eğitim hem de Anadolu teknik programı uygulayan liseler var ise öğrencilerin mesleki bölüme sınavsız bir şekilde kayıt olma hakkı bulunuyor.

Yetkililerin açıklamalarına göre mesleki ve teknik Anadolu lisesi sayısının merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak 1366 okul arasında büyük bir orana sahip olması bir tesadüften ziyade, son yıllardaki mesleki ve teknik eğitim alanında yapılan olumlu çalışmaların bir sonucu. Günümüzde meslek liselerindeki eğitim, sektörün istekleri doğrultusunda şekillenmekte.

Peki bu ne anlama geliyor?

Meslek liselerinde bölümler açılırken sektörün ihtiyaçları göz önünde bulunduruluyor. Öğretmenler konuya en iyi şekilde hakim olmak için fabrikalarda eğitim alıyor ve dil öğrenimi için yurt dışına gönderiliyor. İmzalanan protokoller okullardaki atölyelerin son derece donanımlı olmasını sağlarken, öğrenciler işletmelerin eğitim birimlerinden de destek alıyor.

Türkiye’nin en büyük ihtiyacı araştıran, geliştiren, tasarlayan, üreten ve keşif yapan çekirdekten yetişmiş mühendisler. Bu ihtiyacı karşılamak amacı ile meslek lisesinde yapılan değişiklikler neticesinde mesleki ve teknik Anadolu liseleri için fen liseleri ayarında bir müfredat oluşturuldu. Amaç, ülkede işine gerçekten hakim dünya standartlarında mühendisler yetiştirmek.

Bu amaç dahilinde merkezi sınav sistemi ile öğrenci alacak 449 mesleki ve teknik Anadolu lisesinde toplam 19 bin 140 öğrencilik kontenjan oluşturuldu. Bu liselerden 26'sı özel program ve proje uygulayan (tematik) lise olarak belirlendi. Mesleki ve teknik Anadolu liselerinde eğitim görecek öğrenciler, toplamda 48 farklı alanda eğitim alacak.

Öğrenciler bir mesleki ve teknik Anadolu lisesine kayıt olduklarında 4 yıl boyunda fen lisesinde olduğu gibi dil ve anlatım, Türk dili ve edebiyatı, matematik, fizik, kimya ve biyoloji ağırlıklı bir müfredat ile karşılaşacaklar. Bu öğrenciler 11. ve 12. sınıfın yaz aylarında işletmelere giderek sektör deneyimi kazanacaklar. Ayrıca diğer programlarda olduğu gibi 12'inci sınıfta 3 gün işletmeye gitmeyecekler ve bunun yerine yaz aylarında staj yapacaklar.