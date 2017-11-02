45 Yaşındaki 'Külüstür 1100 Beygirlik Bir Canavara Dönüştü!

Ring Brothers, elden geçirdiği 1972 model bir AMC Javelin AMX'e yeniden hayat verdi. Neredeyse baştan yaratılan araç 1100 beygirlik bir asfalt canavarına dönüştü.

AMC Javelin, klasik Amerikan otomobil severlerin en fazla hayranlık duyduğu araçlardan biridir. Ve herkes bilir ki; bir klasik araba ona hayran birinin eline geçerse, herkesin hayranlık duyacağı bir araç haline gelir.

‘Ring Brothers’ olarak bilinen Jim ve Mike Ring kardeşlerin Prestone ile birlikte ele aldığı 1972 Model AMC Javelin AMX adeta yeniden yaratıldı. Pek çok kişi, şu anda Sema Fuarı’nda sergilenen 1972 AMC Javelin AMX’in daha önce birçok arabayı elden geçiren Ring Brothers’ın en iyi çalışması olduğunu söylüyor.

Ring Brothers, işe otomobilde bulunan 4.5 litrelik bir Whipple motoru çıkarıp yerine Dodge Challenger’da bulunan 6.2 litrelik bir Hellcat V8 motoru takmakla başladı. Böylece 45 yaşındaki ihtiyar, bir anda 1100 beygirlik bir canavara dönüşmüş oldu.

Dış görünümde ise daha şık bir görünüm kazandırmak için çamurluklar değiştirildi ve daha ‘agresif’ bir görünümü bulunan yeni tamponlar eklendi. Son olarak da 20 inçlik HRE jantlar takılınca 1972 AMC Javelin AMX adeta yepyeni bir araca dönüşmüş oldu.

SEMA Fuar’ında sergilenen 1972 AMC Javelin AMX’in görüntülerini aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.