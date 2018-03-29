450 Milyon Dolarlık Esere Karşılık 147 Metrelik Yat Teklifi

İngiliz basınında yer alan bir habere göre, iki yakın arkadaş olan Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed el Nayhan, bir açık artırmada rakip olarak karşı karşıya geldiklerinin farkına varamamış ve tabloyu Katar’a kaptırma korkusuyla birbirlerinin üstüne rekor teklifler vermişti.

Geçtiğimiz yıl rekor bir fiyatla satılmasının ardından adından uzunca bir süre bahsettiren Salvator Mundi adlı tablo, satış fiyatının arkasında komedi filmlerini aratmayan bir gerçek saklıyor. Habere göre prestij yarışına dönen ve ortada aslında bir 'rakip' bulunmayan bir çekişme sonucunda 'Salvator Mundi' isimli Leonardo da Vinci eseri, karşılıklı kıran kırana bir çekişmenin ardından 450 milyon dolarlık rekor bir fiyat ile Suudi Veliaht Prensi Selman’a satılmıştı.

Açık artırmanın sonunda birbirleriyle yarıştıklarını ancak anlayan ikili, bir çözüm yolu aramış ve yeni bir anlaşma girişiminde bulunmuştu. Bu anlaşma ise gerçekten duyanlara hayatlarını sorgulatacak cinstendi.

Bu dostane anlaşmaya göre; Nahyan, tabloyu 1 milyar dolar harcadığı Louvre Abu Dabi Müzesi’ne koyacağını, karşılığında ise yakın dostu Selman’a dünyanın en büyük ve lüks yatları arasında gösterilen ve 450 milyon dolar değer biçilen, 47 metre uzunluğunda, 26 yatak odalı ve 52 kişilik yatını vereceğini belirtmişti. Bahsi geçen ‘Topaz’ adlı yatın içinde ayrıca sinema salonu, yüzme havuzu, spa merkezi, spor salonu ve gece kulübü bulunduğunu da eklenen bilgiler arasında.

Suudi Prens Selman’nın bu ‘dosta gider’ teklifi kabul etmesinin ardından ‘Salvator Mundi’, Louvre Abu Dabi Müzesi’nde yerini almış oldu.

Diğer bir yandan Daily Mail’in iddiasına göre tablo açık artırmaya çıkarılmadan bir yıl önce Katarlılara 80 milyon dolarlık teklif götürülmüş. Katarlıların bu teklifi reddetmesinin ardından; tam 1 yıl sonra eser, biçilen değerinin neredeyse 6 katına alıcı bulmuş oldu.

Siz Webtekno okurları da yakın bir dostunuza böyle bir jest yapar mıydınız, onun gözlerinde de bu (buraya tıklayınız) duygulu, mutluluk gözyaşlarını görmek ister miydiniz?