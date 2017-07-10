4500 Yıl Önce Ölmüş Adamın Yüzü Yeniden Oluşturuldu!

Araştırmacılar, İngiltere'de yaklaşık 4500 yıl önce ölmüş bir adamın yüzünü restore ettiler; sonuçlar oldukça çarpıcı.

1930 yılında İngiltere'nin Derbyshire kentindeki bir mezar höyüğü olan Liff's Low Bowl Barrow'dan çıkartılan ve muhtemelen bir köle olan adam, taştan bir kolye ve çeşitli kaplarla birlikte 4500 yıl önce antik Avrupa’da ölmüştü. 1980'lerde yapılan antropolojik analizler, adamın öldüğünde yaklaşık 1.70 boyunda ve 25-30 yaşlarında olduğunu ortaya koymuştu. Aynı zamanda adamın sol bileğinde iyileşmiş bir kırığın izlerine rastlanmıştı ancak ölüm nedeni tespit edilememişti.

Liverpool’da bulunan John Moores Üniversitesi'ndeki adli tıp uzmanlarından oluşan Face Lab ekibi, Eylül ayında tekrar ziyarete açılacak bir sergi öncesinde adamın yüzünü restore ettiler. Uzmanlar, bir 3B tarayıcılar da dahil olmak üzere bir dizi teknolojiyi kullandılar.

Adamın yüz kemiklerinden bazılarının geçen zamandan dolayı fazlasıyla aşınmış olması ekibi epey zorladı. Bu yüzden tahmin edilmesi güç olan bölgeler, son tasarıma bulanık olarak yansıdılar. Sonunda ekip, adamın "oldukça çarpıcı" olduğunu iddia ettikleri rekonstrüksiyon çalışmasını tamamladılar:

Face Lab ekibi, şu anda Birleşik Krallık'taki Maidstone Müzesi'nde bulunan 2.700 yıllık Mısırlı bir kadın mumya Ta-Keshi’nin yüzünü yeniden yapılandırmaya çalışıyor.