Arcane Warfare, Steam'de Kampanyayı Yakalayanlara Ücretsiz!

Overwatch tarzı oyunları sevenlere hitap eden Arcane Warfare, Steam'de sürdürdüğü kötü grafiği yükseltmek için 1 günlüğüne oyunu ücretsiz olarak sunuyor.

Overwatch tarzı oyunları seviyorsanız, Steam’de yayınlanan ve beklediği başarıya ulaşamayan Mirage: Arcane Warfare’ın ücretsiz gününü kaçırmamanızı öneriyorum. Oyunun Türkiye fiyatı şu anda 49 TL’den satılıyor. Bu rakam ülkemiz ve online olarak oynanan bir oyun için biraz fazla gözüküyordu. Anlaşılan bu fiyat yalnızca ülkemiz değil, dünyanın pek çok yerinde de fazla olarak karşılanmış.

İlk olarak 23 Mayıs 2017’de çıkışını gerçekleştiren oyun, geliştirici ve yayıncısı Torn Banner Studios’u mutlu etmemiş olacak ki yeni yollara gidiliyor. Bu kapsamda ilk adımını atan firma, yarın 24 saat boyunca oyunu ücretsiz sunacak. Üstelik bu bir deneme sürümü değil. Yarın oyunu kütüphanenize ücretsiz olarak eklerseniz bir daha geri vermek veya ücret ödemek zorunda kalmayacaksınız.

Oyuncu sayısında çok büyük sıkıntı çeken Mirage: Arcane Warfare çok büyük bir potansiyele sahip olmasına rağmen oyuncu sayısında inanılmaz bir düşüş var. Örneğin Steam’in istatistiklerine göre oyuna son 24 saat içerisinde yalnızca 8 kişi girmiş. Online olarak başkalarına karşı oynanan bir oyun olduğu düşünülünce para vererek oynamaya çalışan oyuncuları çileden çıkaran Mirage: Arcane Warfare, 24 saatlik ücretsiz kampanyası bittikten sonra yurt dışı fiyatını 10 dolara sabitliyor. 49 TL’den satılan oyunun bu fiyatla birlikte 30 TL civarına düşeceği öngörülüyor.

Zaten yarın yapılan ücretsiz kampanyası ile pek çok oyuncu edinecek oyun, bu oyuncuları elinde tutmayı başarırsa piyasalara yeniden keskin bir dönüş yapabilir.