4GB RAM ve 4000mAh Bataryalı Oukitel U18'in Özellikleri!

iPhone X'larda ekranın üstünde bulunan çentikler şimdiye kadar diğer markalar tarafından kullanılmamıştı. Oukitel, ekranın üstünde çentiği bulunan 4GB RAM ve 4000mAh bataryalı telefonu Oukitel U18'in özelliklerini duyurdu.

Oukitel, iPhone X ile özdeşleşen ve benzersiz bir tasarımı olan çentik özelliğini, yeni telefonu Oukitel U18'e uyarlayarak tasarladığı telefonunun özelliklerini duyurdu. Çentik özelliği, ilk olarak iPhone X ile piyasaya çıkan eşsiz bir özellik olduğundan, bunu diğer firmalar telefonlarında kullanmaktan kaçınmışlardı ancak Oukitel, bu özelliği iPhone X dışında kullanan ilk telefon olarak resmi duyurusunu yapmış oldu.

Oukitel, kuruluşundan bu yana cihazlarının kalitesi ve üstün donanım özellikleriyle adından söz ettiriyordu, bu yüzden yeni cihazında da gelişmiş iç donanımlar bekliyorduk. Tabii beklentimize uygun gelse de, daha ayrıntılı bir şekilde ne olduğu cihaz satışa sunulunca belli olacak. Önümüzdeki hafta piyasaya sürülmesi beklenen telefonun teknik özellikleri hakkında detaylara bakalım:

Boyutlar: 73.2 x 150.5 x 10 mm

73.2 x 150.5 x 10 mm Ağırlık: 213 gr.

213 gr. Mikroişlemci: MediaTek MT6750T

MediaTek MT6750T İşlemci: 4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, Çekirdekler: 8

4x 1.5 GHz ARM Cortex-A53, 4x 1.0 GHz ARM Cortex-A53, 8 Grafik işlemcisi: ARM Mali-T860 MP2, 650 MHz, Çekirdekler: 2

ARM Mali-T860 MP2, 650 MHz, 2 Rastgele erişimli hafıza: 4 GB, 833 MHz

4 GB, 833 MHz Yığın hafıza/Bellek: 64 GB

64 GB Hafıza kartı: microSD, microSDHC, microSDXC

microSD, microSDHC, microSDXC Ekran: 5.85 inç, IPS, 720 x 1512 piksel, 24 bit

5.85 inç, IPS, 720 x 1512 piksel, 24 bit Pil: 4000 mAh, Lityum-iyon polimer

4000 mAh, Lityum-iyon polimer İşletim Sistemi: Android 7.0 Nougat

Android 7.0 Nougat Kamera: 4160 x 3120 piksel, 1920 x 1080 piksel, 30 fps

4160 x 3120 piksel, 1920 x 1080 piksel, 30 fps SIM kart: Nano-SIM, Nano-SIM / microSD

Nano-SIM, Nano-SIM / microSD Wi-Fi: a, b, g, n, n 5GHz, Çift bant, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display

a, b, g, n, n 5GHz, Çift bant, Wi-Fi Hotspot, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Display USB: 2.0, USB Type-C

2.0, USB Type-C Bluetooth: 4.2

4.2 Navigasyon: GPS, A-GPS, GLONASS

Oukitel U18'in, 29 Ocak'ta Dünya genelinde satışa çıkması bekleniyor. Oukitel U18'in 180 dolara mal olduğu söyleniyor ancak ön satışlar ve genel satış için fiyatlar ilerleyen zamanlarda ne durumda olur bilinmiyor. Oukitel U18, ilk etapta siyah ve altın olmak üzere iki renk seçeneği ile müşterilerle buluşacak. Talep oluşması durumunda farklı renk çeşitlerininde piyasaya sürülmesi bekleniyor. Siz Oukitel U18'in tasarımını ve özelliklerini nasıl buldunuz?