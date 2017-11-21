4K 60 Fps Kayıt Yapabilmenizi Sağlayan "Capture Kart"

Konsolda oyun oynarken bilgisayar üzerinden 4K 60 Fps video kaydı yapabilmenizi sağlayan Capture kartı, "Elgato 4K60 Pro" satışa sunuldu.

Eğer bir oyun yayıncısıysanız ve konsoldan yüksek grafik işleme özellikleri isteyen oyunların video olarak kaydetmek istiyorsanız, eminiz ki "capture card"ın ne olduğunu biliyorsunuzdur. Eğer bilmiyorsanız, kısaca açıklamak gerekirsek; eğer konsollardan oynadığınız oyunları, bilgisayar aracılığıyla yayınlamak veya kaydedip bir video haline çevirmek istiyorsanız bu donanıma ihtiyacınız var.

Tabii ki konsolda oynadığınız bir oyunu kaydetme veya yüksek grafik özelliklerinde oyunu yayınlama gibi dertleriniz yoksa bu donanımlara da ihtiyacınız yok. Ancak son dönemlerde "capture card"lar, özellikle de oyun yayıncılarının vazgeçilmez donanımlarından biri haline geldi. Uzun bir süredir de bu cihazları üreten Elgato isimli donanım üreticisi, 4K çözünürlükte 60 fps görüntü işleme hızında kayıt yapabilen, "Elgato 4K60 Pro" isimli ürünü ile bu donanımları başka bir seviyeye çıkardı.

399 Dolar'lık fiyata sahip bu ürün, eğer bilgisayarınız gerekli donanımlara sahipse konsol üzerinden 4K çözünürlükte 60 fps'de oyun kayıtı yapmanızı sağlıyor. Donanımı kullanabilmek için ise gereken minimum özellikler şöyle;

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit) 6. Jenerasyon

İşlemci: Intel Core i7 CPU (i7-6xxx) / AMD Ryzen 7 (ya da daha iyisi)

Grafik İşlemci: NVIDIA GeForce GTX 10xx / AMD Radeon RX Vega (ya da daha iyisi )

Kasa Biçimi: PCIe x4/x8/x16 slot

"Ürün ile PS4 Pro'dan kaydedilmiş 4K 60 Fps bir görüntü"

Yani basitçe söylemek gerekirse, ne kadar canavar olursa olsun eğer bilgisayarınızı 2016'nın başından beri donanımsal olarak güncellemediyseniz bu kartları kullanmanızın pek mantıklı olacağını söyleyemeyiz. Yine de kartın daha düşük çözünürlükte daha yüksek fps'lerde kayıt olanağı sunduğunu söyleyelim. Mesela donanım 1440p çözünürlükte 144fps'de kayıt almanıza da olanak sağlıyor.

"Ürün ile Xbox One X'den kaydedilmiş 4K 60 fps bir görüntü"

Fiyatı yüksek gibi gözükse de özelliklerine ve piyasadaki alternatiflerine göre donanımın, fiyat olarak hiç de fena olmadığını belirtelim. Ayrıca ürünü satın almak istiyorsanız, Amazon üzerinden getirtebiliyorsunuz. Ürünü satın almak için buradaki bağlantıya, ürün ile ilgili daha ayrıntılı bilgiye ulaşmak için buradaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Ürün hakkında düşünceleriniz ne?