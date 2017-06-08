4K Desteklemeyen Telefonda 4K Video Nasıl İzlenir?

Telefonunuz 4K desteklemiyor diye üzülmeyin. Belirli adımları uygulayarak, telefonunuzun ekranı 4K'dan daha düşük olsa bile 4K videolar izleyebilirsiniz.

YouTube’u masaüstünde kullandığınızda, monitörünüzün çözünürlüğü ne olursa olsun videonun desteklediği çözünürlüğe kadar video izleyebiliyorsunuz, ancak aynı olay mobile geçtiğinde ne yazık ki ekranınızın izin verdiği çözünürlüklerde videolar izleyebiliyorsunuz. Örneğin 1920x1080p olan Google Pixel telefonunda 4K video açmak istediniz. YouTube, böyle bir durumda videonun çözünürlüğünü en fazla 1920x1080p şeklinde veriyor.

Bilinen bir şey var ki, monitörlerin çözünürlükleri yetersiz olsa bile daha yüksek çözünürlüklü videolar daha yumuşak bir görüntü sunabiliyor.

Aslında YouTube’un bu sorununu çözmenin bir yolu var. Küçük bir mod yardımı ile telefonlarınızda istediğiniz gibi özgürce yüksek çözünürlüklü video izleyebilirsiniz. Bu işlemi sizlere anlatacağız, ancak öncesinde uyaralım. Yapılan işlem root gerektirebilir ve telefonu garantiden çıkartabilir.

BuildProp Editor

BuildProp Editor’e girerek telefonun ekran boyutunu 4K kalitesine çıkarabilirsiniz. Telefonunuza BuildProp’u indirerek işleme başlayın.

Uygulamayı açtıktan sonra “/system/build/prop” dosyasının içerisine girin.

Dosyaya girdikten sonra aşağıdaki satırı ekleyerek kaydedin.

sys.display-size=3840x2160

Bu adımların ardından Youtube uygulamasını kapatın ve verilerinizi temizleyin. Bütün işlemleri tamamladıktan sonra telefonunuzu yeniden başlatın ve YouTube uygulamasını açın. Bu adımların ardından telefonunuzda VP9 decoder desteği varsa 4K video seçeneğini, yoksa da 2K seçeneğini göreceksiniz.