4K Destekli Apple TV Yakında Çıkacak

iTunes üzerindeki muhtemel bir hatadan yaptığımız çıkarıma göre Apple'ın 4K destekli akıllı TV çözümü yakında piyasaya sunulacak.

Apple'ın ülkemizde de pek çok yerde bulunabilen televizyon çözümü Apple TV, yeni versiyonunda uzun zamandır beklenen 4K ve HDR video desteği sunacak.

Bir kullanıcının iTunes üzerinde indirdiği filmlerin arasında karşısına çıkan ve normalde bulunmayan 4K HDR ibaresi, kullanıcının medyayı alarma geçirmesine neden oldu. Uzun zamandır bizler tarafından çıkacağı tahmin edilen ve kaçınılmaz olan Apple ürünlerinin 4K'ya geçişi, bu kanıtla kesinleşmiş bulunuyor.

iTunes üzerinden yapılan indirmelerde hala 720p ve 1080p çözünürlüğe kısıtlı olan kullanıcılar, muhtemelen yeni ürünün çıkışının ardından 4K ve HDR seçenekleri de aktive olacak.

Tahminen 4K ve HDR içeriklerin aktif duruma geçmesi yeni iPhone 8'in tanıtımı sırasında gerçekleşecektir. Belki de yeni iPhone bu tür görüntü teknolojilerini kullanacak bir tür yapıyla beraber gelebilir. Bilgilerin devamı için takipte kalın.