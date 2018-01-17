4K Ekranlı Sony Xperia XZ Pro, Önümüzdeki Ay Tanıtılıyor

Sony’nin yakında duyuracağı telefonu Xperia XZ Pro, 4K çözünürlük gibi üst düzey özelliklerle birlikte gelecek.

Sony Mobile, kısa süre önce düzenlenen CES 2018’de 3 yeni akıllı telefonunu tanıttı. Japon şirket, bu 3 telefonun dışında şimdi de MWC’ye hazırlanıyor. Önümüzdeki ay düzenlenecek Mobile World Congress(MWC)’de en yeni cihazlarını tanıtacak Sony, kullanıcılarının yıllardan beri beklediği beklentiyi bu telefonlarla karşılamayı umuyor.

Sony’nin sunacağı telefonlar arasında en iyisi muhtemelen Sony Xperia XZ Pro olacak. OLED ekrana sahip 5.7 inçlik 4K çözünürlüklü bir ekranla gelmesi beklenen Xperia XZ Pro ile Sony'nin 4K ekranları standart ekran yapmaya çalışacağı biliniyor.

Farklılık yaratacak ekranı dışında Qualcomm Snapdragon 845 yonga setiyle birlikte geleceği konuşulan telefonda 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı bulunacak. Günümüzde pek çok amiral gemisinde gördüğümüz çift arka kamerayla birlikte gelmesi beklenen Sony Xperia XZ Pro’nun arkasında 18 ve 12 megapiksellik iki sensör yer alacak.

Daha önceki modelleriyle su geçirmez telefonlara öncü olan Sony, aynı şekilde Xperia XZ Pro’da da IP68 sertifikası sunması bekleniyor. 3420 mAh batarya ile gelmesi beklenen telefonun direkt Android 8.0 Oreo ile çıkacağı konuşuluyor.

Tüm bu bilgiler çok yakında MWC 2018’de karşımıza çıkacak. Peki, sizce bu özelliklere sahip bir telefon, Sony’nin kötü günlerini tarihe gömmesini sağlayabilir mi? Yorumlarınızı bekliyorum.