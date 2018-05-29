4K TV Satın Alırken Dikkat Etmeniz Gereken Hz Problemi

Evimizin vazgeçilmezi televizyonların en iyisini alalım derken, kağıt üstündeki yalanların kurbanı olabiliriz.

Bir teknoloji mağazasına girdiniz, harika bir televizyon gördünüz ve satın almaya karar verdiniz. Özelliklerine baktığınızda 120Hz yenileme hızını da gördünüz. İşte orada lütfen dikkatli olun, çünkü o televizyon aslında 120Hz olmayabilir.

Günümüzde bir çok televizyon aslında 60Hz yenileme hızına sahip olsa da, kağıt üzerinde 120, 240 ve daha fazla yenileme hızına sahipmiş gibi piyasaya sürülüyor. Televizyon şirketleri gerçek değerleri yıllardır bizden saklıyorlar.

Bazı durumlarda 60Hz televizyonların eşdeğerlerinden bir tık daha iyi performans sergileyebildikleri doğrudur. Fakat 120Hz donanım olmadan bahsettiğimiz performansı sergilemeleri imkansızdır.

Gerçekten 120Hz yenileme hızına sahip olan televizyonlar, motion blur olarak bilinen hareket bulanıklığını azaltarak görsel kalitesini artırırlar. Öte yandan bu televizyonların üretimi oldukça maliyetlidir. Bu yüzden bırakın her bütçeye uygun televizyonları, orta sınıf televizyonlarda bile bu teknolojiyi bulmak çok zordur.

Hatta Samsung’un en yüksek kalite QLED televizyonlarında da bu değerler, daha iyi imajı vermek için 120Hz üzerindedir.

Peki Hertz (Hz) Nedir?

Bir video, onlarca fotoğrafı arka arkaya göstererek akıcı bir görünüm yakalar. Bu fotoğrafların gösterim hızı, yani frekansları hertz ile gösterilir. Televizyonunuzun 60hz yenileme hızına sahip olduğunu varsayarsak, size saniyede 60 kare fotoğraf gösterebiliyor diyebiliriz.

Fakat henüz TV’deki çoğu şey 60Hz yenileme hızında olduğundan, eğer televizyonunuzu bir Xbox One vb. cihaz bağlayarak kullanmayacaksanız, 120Hz hızında hiçbir şey göremeyeceksiniz demektir.