Apple Sızıntıları Bize Nasıl Bir 'iPhone X' Vaat Ediyor?

Apple'ın 10. yıl iPhone'una dair bugüne kadar çok fazla sayıda sızıntı gerçekleşti. Bunlar belki bir şaşırtmaca belki de bir hataydı. Fakat gerçek şu ki bu akşam yepyeni üç iPhone ile tanışacağız.

Geçtiğimiz yıl Apple, iPhone 7 ve 7 Plus’ı tanıttığı an bu yıl iPhone’ların 10. yılına özel bir telefon tanıtacağını biliyorduk ve bu cihazın nasıl olduğuna dair bazı tahminler vardı. Bu tahminler ilk kez HomePod yazılımında bulunan ‘iPhone 8’ ipuçlarıyla bir prototip yapılabilecek kadar şekillendi. Geçtiğimiz hafta sonu iOS 11’in bir sürümünün sızdırılmasıyla yeni iPhone’nun adının iPhone X olduğunu ve daha pek çok bilgiyi öğrenmiş olduk.

Peki bu iki büyük yazılım sızıntısı bize nasıl bir iPhone X vaat ediyor, hep birlikte bakalım. (Aşağıda belirttiğimiz özellikler tamamen sızıntıdır, hiçbir özelliğin gerçek olduğunun garantisi yoktur.)

1- Üç Yeni iPhone: iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus

Bu hafta sonuna kadar yeni iPhone’ların isimlerinin iPhone 8, 7S ve 7S Plus olacağı düşünülüyordu. Fakat Steve Troughton-Smith sızdırılan iOS 11 yazılımında tanıtılacak üç yeni modelin iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus olduğunu gösteren bir kod blogu keşfetti.

2- ‘Face ID’ Geliyor!

iPhone X ile ilgili ilk dedikodular Apple’ın Touch ID’yi ekranın altına yerleştirmek istediği yönündeydi. Fakat bu gerçekleşmedi. Apple, kızılötesi sensörlü yeni 3D yüz tarayıcısıyla yeni bir güvenlik kilidi getiriyor.

3- Face ID ile Ödeme Yapabileceksiniz!

Aslına bakılırsa Face ID sızıntıları çıkmaya başladığından bu yana Apple Pay ödemelerini Face ID ile yapabileceğimize dair bir ipucu bulunamamıştı. Fakat cihazın tanıtılmasına kısa süre kala Jeffrey Grossman, iPhone X’in Apple Pay ödemelerinde Face ID’nin kullanılabileceğini keşfetti.

4- Animoji

Sızıntılara göre Face ID yalnızca güvenlikten sorumlu olmayacak. Face ID, mimiklerinizi ve sesinizi algılayarak ‘animoji’ denilen özel animasyonlu mesajlar gönderebilmenize olanak sağlayacak.

5- Apple Watch LTE

Aslında buna tam olarak LTE denemez; yeni Apple Watch, iPhone’unuz yanınızda olmasa bile Apple Watch’a aramak istediğiniz numarayı girip bu numarayı iPhone’unuz ile paylaşarak arama yapabilmenize imkan sağlayacak. Biz sızıntıların yalancısıyız.

6- Durum Çubuğu Yarıya İniyor

iPhone X çerçevesiz bir ekrana sahip ve ahize, ön kamera gibi donanımları yerleştirmek için cihazın üst orta kısmında bir girinti bulunuyor. Bu girintinin bir yanında şarj göstergesi diğer bir yanında hücresel veri ikonları olacak. Ortada ahize olduğu için durum çubuğunun yarısı yok olmuş gibi görünüyor. Muhtemelen daha fazla detay görmek için kullanıcıların durum çubuğunu genişletmesi gerekecek.

7- 4K Apple TV

5. nesil Apple TV’nin 4K 60fps desteği ile gelmesi bekleniyor. Son derece net ve akıcı video içerikleri izlemek gerçekten keyifli olacak. Tabii 4K 60fps bir film kaç GB olur? ‘Kotamız’ izlemeye ne kadar yeter bilemiyoruz.

8- Yeni AirPodlar

Sızıntılara göre yeni AirPod’ların eskilerinden tek farkı, kulaklığın dışında bir şarj göstergesi olması. Ne muazzam bir yenilik.

9- Yeni A11 İşlemci

Apple’ın A10 Fusion işlemcisi son derece güçlüydü ve iPhone 7’lerde her ne kadar değişiklik olmadığı için eleştirmiş olsak da performans açısından muazzam bir cihazdı. Apple, yeni ürettiği daha da güçlü 6 çekirdekli A11 işlemcisi ile iPhone X’i adeta uçuracak.

10- Apple USB Type-C için Lightning Girişinden Vazgeçebilir

Apple böyle radikal bir değişikliğe gider mi bilemiyoruz, fakat USB Type-C giderek yaygınlaşan bir bağlantı yöntemi oldu ve Apple da bu nedenle bilgisayarlarında yalnızca USB Type-C girişi bulunduruyor. Eğer gerçekleşirse, en büyük sürprizlerden biri olacaktır.

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