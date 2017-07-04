4K Video Yarışı: Xperia'lar Karşı Karşıya!

4K video kaydı akıllı telefonlarda uzun zamandır yer alan bir özellik olsa da oldukça kaynak gereksinimi olan bir işlem. Sony Xperia modelleri arasında bir yarış yapan Youtuber, ilginç sonuçlara ulaştı.

Akıllı telefonlarımızda 4K video kaydetmek çok büyük sistem gereksinimi duyan bir eylem. 2013 yılından beri bu özelliğe sahip telefonlar olmasına rağmen hala bu işlem sırasında ısınmanın önüne tamamen geçilebilmiş değil.

Phone Battles adlı Youtube kanalı, Xperia Z3'ten itibaren neredeyse tüm önemli Sony modellerini bir masaya toplayıp 4K video kaydını başlatmış. İlk önce siyah ekran gösteren statik video kaydı, ardından da hareket eden yani gerçek hayattaki gibi bir video testi yapmış. Bu testler sonucunda eski modeller ile yeniler arasında beklenildiği gibi uçurum var. Asıl beklenmeyen durum ise Xperia XZ Premium'un inanılmaz performansı. Videoda 6:50'den itibaren gerçek hayat testi başlıyor.

Videoyu tamamen izlemek istemeyenler için sonuçlar şöyle:

Xperia Z3 - 2 dakika 55 saniye,

Xperia Z3+ - 6 dakika 16 saniye,

Xperia M5 - 10 dakika 23 saniye,

Xperia Z5 Premium - 16 dakika 19 saniye,

Xperia Z5 - 32 dakika 7 saniye,

Xperia XZ - 39 dakika 42 saniye,

Xperia XZs - 48 dakika 32 saniye sonra aşırı ısınma sonucu videoyu durdurdu.

Xperia XZ Premium ise 1 saat 42 dakika 37 saniye sonunda videonun boyutu 40 GB'a ulaşınca hafızası dolduğu için video kaydını durdurdu.

Videodan çıkaracağımız sonuç olarak görüyoruz ki Qualcomm Snapdragon 835 aşırı ısınma probleminin üstesinden oldukça iyi şekilde gelmeyi başarmış. Bunun yanında kafamızı kurcalayan bir diğer nokta ise aynı işlemciye sahip olan Samsung Galaxy S8 serisinde 4K video kaydının sadece 10 dakika ile sınırlandırılmış olması. Sanıyoruz ki bunun nedeni Note 7 faciasından sonra yoğurdu üfleyerek yemeleri. 4K video kaydında ve genel olarak sistemde aşırı ısınmayı başarılı bir şekilde yöneterek ortadan kaldıran Sony firmasını tebrik ediyoruz.