En Eski Figüral Dövmeler Mısırlı İki Mumyada Bulundu

"Gebelein Adamı" ve "Gebelein Kadını" olarak bilinen 5 bin yıllık doğal mumyalarda şimdiye kadar keşfedilmiş en eski figüral dövmeler bulundu.

Londra'daki British Museum'da sergilenen iki mumyaya, yeni bir kızılötesi yöntemle yapılan incelemede, mumyaların derisinde çeşitli figürlerin resmedildiği dövmeler olduğu fark edildi. Bu durum ise bizlere, en eskisi Afrika'da olduğu düşünülen dövme uygulamasının, bilinenden yaklaşık bin yıl önce başladığını gösteriyor.

Yaklaşık 100 yıldır British Museum'da sergilenen biri kadın diğeri erkek olan iki mumya Mısır’ın Luxor kentinin yaklaşık 40 kilometre güneyinde bulunan, Gebelein şehrinde keşfedildi. "Gebelein Adamı" ve "Gebelein Kadını" olarak bilinen bu mumyaların, yaklaşık 5 bin yıllık olduğunu ve doğal şartlar sayesinde mumyalanmış bedenler olduğunu söyleyebiliriz.

Mısır'ın çöllerinde bulunmuş olan mumyalar, yaklaşık 5 bin yıl önce sığ mezarlara gömülmüş ve cesetler; çölün kuruluğu, tuzluluk derecesi ve ısı gibi doğal yollar sayesinde bozulmadan kalmışlardı. Mumyalara ışık altında bakıldığında ise vücutlarında belli belirsiz işaretlerin olduğu görüldü. Yeni bir teknik kullanarak yapılan incelemede erkek mumyanın üst kolunda vahşi bir boğa ve bir koyun dövmeleri olduğu görüldü. Kadın mumyanın sağ omzunda ise dört adet S harfi şeklinde motifler ve bir asa dövmesi bulundu.

Bu mumyaların üzerinde keşfedilen işaretler bilindiği kadarıyla, insanlar üzerindeki figürlü dövmelerin en eski kanıtı gibi gözüküyor. Ayrıca bunların, antik dövmelerde görünenin aksine yalnızca cilt üzerinde yapılan gelişi güzel oymalar değil, fiziksel nesnelerin gerçek tasvirleri veya çizimleri olduğunu ve bu anlamda modern dövmelerin tam anlamda atası olduğu söylenebilir. Uzmanlar keşfedilen dövmelerin statü, cesaret ve bilgeliği temsil ettiğine inanıyor. Antik Mısır'da (firavunlar öncesi) sadece kadınlara dövme yapıldığı tahmin ediliyordu. Ancak son keşif bu tahmini de çürütmüş oldu.

Bu keşiften önce Avrupa'da bulunan "Buz Adamı Ötzi"nin dövmeleri, tarihin en eski dövme örneği olarak kabul ediliyordu. Ötzi'nin "Gebelein Adamı ve Kadını" ile hemen hemen aynı dönemlerde yaşadığı düşünülüyor. Ancak Ötzi'nin dövmelerinde hayvan ya da eşya figürleri değil geometrik şekiller vardı. Bu yüzden, bu dövmeler, şimdiye kadar keşfedilmiş en eski figüral dövmeler olma özelliğini de taşıyor.