5.300 Yıl Önce Yaşamış Olan 'Buz Adam' Ötzi'nin Son Yediği Şey Pastırmaymış!

Yaklaşık olarak 5.300 yıl önce yaşamış olan Buz Adam Ötzi ile ilgili yapılan araştırmalar sırasında, Ötzi’nin son yemeğinin ne olduğu keşfedildi.

Bundan yaklaşık 5.300 yıl önce yaşamış olan “Buz Adam Ötzi”nin yaşamı ve ölümüyle ilgili detayları keşfetmeye çalışan araştırmacılar, Ötzi’nin ölmeden önce yediği son yemeğin ne olduğunu buldular. Yapılan açıklamaya göre, Ötzi’nin ölmeden önce son yediği şey bir tür kurutulmuş et, araştırmacıların verdiğim isimle Taş Devri pastırması.

Araştırmacılar, bu etin İtalya’nın Güney Tirol bölgesinde okla öldürülen vahşi bir keçiden geldiğini tahmin ediyorlar. Araştırma ekibinin lideri olan Albert Zink, etin nanoyapısını incelediklerini ve onun oldukça yağlı kurutulmuş bir et gibi göründüğünü ve büyük ihtimalle pastırma olduğunu açıkladı.



5.300 yıl önce yaşayan Ötzi aşağı yukarı buna benziyormuş.

Buz Adam Ötzi’yi tanımayanlar için ondan kısaca bahsedelim. 1991 yılında İtalya’daki Ötztal Alpleri’nde 3.210 metre yükseklikte Alman yürüyüşçüler tarafından çok eski bir zamandan kalma bir avcının donmuş cesedi bulundu. Ceset tamamen buzla kaplıydı ve bu da yaklaşık olarak 5.300 yıl önce ölen avcının cesedinin çok iyi korunduğu anlamına geliyordu. Aradan geçen 26 yıl boyunca bilim adamları, Ötzi adını verdikleri bu adamın yaşamı hakkındaki parçaları cesede fiziksel müdahale gerektirmeyen teknikler ve DNA analizleri aracılığıyla tek tek bir araya getirdi. Elde edilen bulgular, Ötzi’nin 45 yaşına kadar yaşadığını, yaklaşık olarak 1,6 metre uzunluğunda ve 50 kilogram ağırlığında olduğunu gösterdi.