5.7 İnçlik Honor 7A’nın Tüm Bilgileri Sızdırıldı

Honor’ın 2 Nisan’da tanıtacağı akıllı telefonunun tüm sistem özellikleri ortaya çıktı.

Huawei’nin Honor markası, bu ayın başlarında fiyat-performans telefonu olan Honor 7C’yi tanıttı. Şirket, 2 Nisan'da fiyat-performans telefonlarına bir yenisini ekliyor. Honor 7A ismiyle tanıtılacak yeni akıllı telefon, üst düzey amiral gemilerine kafa tutacak bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 5.99 inçlik HD+ ekrana sahip olması beklenen akıllı telefonun iki farklı modelinin çıkması bekleniyor.

5.7 inçlik HD+ 18:9 bir ekran ve Snapdragon 435 bulunan AUM-TLoo modeliyle, 5.99 inçlik HD+ 18:9 ekran ve Snapdragon 450 bulunan AUM-TL20 modelinin yayınlanması beklenen akıllı telefonun, 3000 mAh’lik bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Arkada çift arka kamera, metal kaplama, parmak izi sensörü gibi özelliklerinin olacağı düşünülen akıllı telefonun, tek arka kameralı bir sürümünün de bulunabileceği açıklandı.

Honor 7A’nın Sızdırılan Özellikleri

5.7-inch (1440 x 720 pixels) 18:9 FullView 2.5D Kavisli ekran

1.4GHz sekiz çekirdekli Snapdragon 435

Adreno 505 GPU

2GB/3GB RAM

16GB/32GB depolama alanı (microSD kartla 256 GB’a kadar yükseltilebilir)

EMUI 8.0 (Android 8.0 Oreo)

Çift SIM

f/2.2 diyagram aralığına sahip 13MP arka kamera ve 2MP’lik ikincil arka kamera

f/2.0 diyafram aralığına sahip 8MP ön kamera

3.5mm kulaklık girişi, FM Radyo

Parmak izi sensörü

152.4×73×7.8mm

150g

4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS + GLONASS

3000mAh batarya

Honor 7A'nın siyah, mavi ve altın renklere sahip olması bekleniyor. 2 Nisan'da tanıtılacak telefon, muhtemelen Honor 7C'den daha ucuza satışa sunulacak.