iPhone X'in 5.8 İnç Ekranı, 8 Plus 5.5 İnç Ekranından Küçük!

Geometrinin ve tasarımın ne kadar önemli olduğu bir kez daha ortaya çıktı. Apple'ın tasarım harikası olarak tanıttığı iPhone X'un 5.8 inçlik ekranının, iPhone 8 Plus'ın 5.5 inç ekranından daha küçük olduğu ortaya çıktı.

Yeni iPhone X, 5.8 inç çerçevesiz ekranıyla ne kadar mükemmel bir tasarıma sahip öyle değil mi? iPhone 8 Plus ise berbat bir tasarıma sahip. Hem kocaman çerçeveleri var hem de daha küçük bir ekrana sahip...mi acaba?

Size iPhone X’un 5.8 inçlik ekranının iPhone 8 Plus’ın 5.5 inçlik ekranından daha küçük olduğunu söylesem ne derdiniz? Apple bize yalan söylemiyor, iki telefonun da ekran boyutları açıklandığı gibi. Fakat biz de size yalan söylemiyoruz, iPhone 8 Plus’ın ekranı daha büyük.

Bunun nedeni, ekranların en-boy oranının farklı olmasından kaynaklanıyor. iPhone X, 2:17:1 ekranıyla daha uzun bir cihaz. iPhone 8 Plus ise 16:9 ekranıyla standart akıllı telefon ekran oranlarına sahip. Ayrıca iPhone X’un oval ekran köşelerini ve ekranın üstünde bulunan çentiği de hesaba katmanız gerekiyor.

Hala çok inandırıcı gelmedi öyle değil mi? O halde matematik zamanı!

Tüm modellerin ekranının kaça kaç piksel olduğunu biliyoruz öyle değil mi? Basit bir alan hesabıyla hangisinin daha büyük ekrana sahip olduğunu öğrenebiliriz. iPhone X’un çözünürlüğü 1125x2436. iPhone 8 Plus’ın ise 1242x2208.

Bu sayıları çarpmak bize çok büyük sonuçlar çıkaracağı için hepsini 3’e bölüp öyle çarpalım. Bu durumda iPhone X’un ekranı 375x812, iPhone 8 Plus’ın ekranı ise 414x736 piksel oluyor.

iPhone X’un yaklaşık olarak ekran alanı: 375*812 = 304.500

iPhone 8 Plus’ın tam ekran alanı: 414*736 = 304,704

Bir şey dikkatinizi çekti mi? iPhone X’un bu yöntem ile tam ekran alanını ölçemiyoruz. Çünkü ekranda bir çentik var ve köşeler oval. Bu nedenle tam alanı ölçmek için daha ince hesaplar yapmamız gerekiyor.

Yukarıdaki görselde gördüğünüz gibi çentiğin çıkardığı ekran alanı 209*30 şeklinde bulunabiliyor. Bu da bize 6270 sonucunu çıkarıyor. Fakat hepsi bu değil, çentiğin iki yanında da oval köşeler bulunuyor.

Burada kayıplarımızı bulmak için öncelikle 40*40 karenin alanını buluyoruz. Daha sonra 40 yarı çapı olan dairenin alanını karenin alanından çıkarıyoruz. Elimizde 4 tane köşe alanının toplamı kalmış oluyor. İkiye bölersek, çentikteki toplam kayıplarımızı da bulabiliriz.

Kare alan: 40*40 = 1,600

Çember alanı: π*202 = ~1257 puan

1600 - 1257 = 343

Bu da çentiğin köşesindeki toplam kaybımızın yaklaşık 172 olduğu anlamına geliyor. Yine bitmedi; çentiğin üst kısmında küçük bir kazancımız var. Tam sonucu bulmak için onu da hesaplamamız gerekiyor. Çentiğin kenarlarındaki kayıplarımızı hesapladığımız şekilde bu kez kazancımızı hesaplıyoruz.

2*12*12 = 2*144

π×62 = 113

(144-113)/4 = 7.75

2*8 = 16

Bu küçük kazancımızı da bulduğumuza göre çentiğin bize tam olarak ne kadar ekran alanı kaybettirdiğini bulabiliriz.

6270-172+16 = 6,114

Çentikteki kaybımızı bulduğumuza göre artık cihazın oval köşelerinin bize ne kadar ekran kaybettirdiğine de bakabiliriz. Hesaplama yöntemimiz yine aynı, bu nedenle en baştan anlatmıyorum.

88*88 = 7,744

π*442 = 6,082

7744-6082 = 1.662

Normal şartlarda bir köşeyi bulmak için bulduğumuz sonucu 4’e bölmemiz gerekiyor, fakat cihazın zaten 4 köşesi olduğu için bu sonucu toplam kaybımız olarak alabiliriz.

iPhone X için ilk bulduğumuz ekran alanını hatırlıyor musunuz? Geriye dönmeyin ben hatırlatayım, 304.500. Tüm ekran kayıplarını hesapladıktan sonra ise elimizde kalan alan 296,724. Bu ne demek oluyor peki? Bu, iPhone X’un 5.8 inç ekranının, iPhone 8 Plus’ın 5.5 inç ekranından %2.6 daha küçük bir ekrana sahip olduğu anlamına geliyor. Geometri gerçekten çok tuhaf şey.