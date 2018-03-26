5.99 İnç Ekranı İle Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) Sizlerle

Salı günü piyasaya sürülmesi beklenen Mi Mix 2x’ten sonra bir başka Xiaomi ürünü daha online olarak bizlere minik ipuçları sundu, karşınızda Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)!

.Xiaomi Mi A2 (Mi 6X) Çin menşeili sertifia onayı geçen telefonların gösterimi yapılan bir sitede (TEENA) kamuoyuna duyuruldu.

Tasarım açısından cihaz, şirketin bu yılın başlarında tanıttığı Redmi Note 5 Pro'yu andırıyor. Dikey olarak hizalanmış çift arka kamera kurulumu olan Mi 6X’in mercekleri sol üst köşede konumlandırılacak. Ayrıca cihazın arka kısmında dairesel bir parmak izi sensörü de mevcut olacak. Ön panelde ise bir selfie kamerası bulunurken, standart olarak alt kısımda ise kulaklık girişi olacak.

Görüntülerden, Xiaomi Mi A2'in (Mi 6X) 5,99 inç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Cihaz, 2910mAh pil ile çalıştırılacak ve158.88 × 75.54 × 7.3mm değerinde boyutlara sahip olacak. Listede görüntülenen resimlerden, Xiaomi Mi A2'nin (Mi 6X) kırmızı renkli bir modelini de görebiliyoruz.

ilginç bir şekilde görüntüler cihazın, Xiaomi Mi A1'e oranla hoş bir farklılığa giderek 18:9 en boy oranında bir ekrana sahip olacağını gösteriyor. Ayrıca şirketin Xiaomi Mi A2 (Mi 6X)’de şu sıralar popüler olan iPhone sitili çentik akımından uzak durmuş olması da oldukça ilgi çekici bir detay.

TENAA, akıllı cihaz hakkın da oldukça sınırlı bir gösterim sunarken elimizdeki bulgulara göre cihazın Android 8.0 işletim sistemini çalıştıracağını biliyoruz. Fakat Xiaomi'nin bu cihazında da Xiaomi Mi A1'de görülen Android One ile devam edip edemeyeceği konusunda bir açıklık yok. Fiyatlandırma söz konusu olduğunda net bir rakama sahip olunmasa da bütçe dostu bir telefon ile karşılaşacakmışız gibi görünüyor.