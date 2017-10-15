5 Bin Dolar'ı Aşan Bitcoin'i Zorlu Günler Bekliyor

Son günlerin en popüler para birimi olan Bitcoin, rekora doğru süratli bir şekilde koşuyor. Geçtiğimiz günlerde 5 bin doları aşan Bitcoin 5 bin 500 dolardan işlem görüyor. Peki Bitcoin'de Neler Oluyor?

Son yükselişlere rağmen hala Bitcoin konusunda tereddütte olan yatırımcılar bölünmüş durumda bulunuyor. Hatta birçok ülke de Bitcoin'in aşağı yönlü bir baskı uyguluyor. Ancak 14 Eylül'de 3 bin doların altında olan bitcoin şimdi neredeyse iki katı kadar. Peki Bitcoin'de herşey yolunda mı?

Yakın zamanda çıkan Bitcoin Gold fikri, dijital para birimi piyasasında yine tartışmalara neden oldu. Bir grup yatırımcı ve madencinin desteklediği Bitcoin Gold yakın zamanda hayata geçebilir. Bitcoin üretmede teknolojik zorluk çeken madencilerin üretim algoritmasındaki değişiklikten dolayı daha kolay bir şekilde üretim yapabilecekleri Bitcoin Gold'a geçmesi bekleniyor. Böylelikle Bitcoin Gold, daha önce ayrılan Bitcoin Cash ile rekabet içerisine de girmeye çalışacak.

Bitcoin'de sular yakın zamanda durulmayacak. Bitcoin Gold'un ortaya çıkması için 25 Ekim civarlarını beklemek gerekiyor. Ancak daha öncesinde yani 18 Ekim'de SegWit2x güncellemesiyle birlikte Bitcoin'in yeni sürümü gelecek. Ve oldukça destek gören bu sürümün daha güvenli ve hızlı olması bekleniyor. Fakat bu konularda da problemler olduğu söyleniyor. Bitcoin'in madencilik gücünün %83'ünden fazlasını elinde bulunduran bir şirket Kasım ayı için güncellemeyi desteklerken, Bitcoin çekirdek geliştirme ekibi tam bir uzlaşma sağlanıncaya kadar beklemek istiyor. Yeni yazılımın bazı detaylarında da bazı anlaşmazlıklar var.

Yani Kasım ayına geldiğimizde, Bitcoin ikiye ayrılır, ancak kaç tane madencinin yeni versiyonunu destekleyeceği ve kaçının eskide kalacağı bilinmiyor. Bitcoin'in pazar payı arttıkça, şifrelemeyi çevreleyen siyaset çirkinleşiyor. Kasım ayı güncellemesi , Bitcoin üzerinde hakimiyet için kanlı bir savaşa dönüşebilir.

Bitcoin Daha da Değerlenecek mi?

Bitcoin'in Çin, Rusya ve diğer bazı ülkelerdeki son sıkıntılarına rağmen uzmanlar uzak vadede, kısa vadeli dalgalanmalar olmasına karşın, iyimser göründüğünü söylüyor. Önümüzdeki iki ayın Bitcoin için oldukça çalkantılı geçeceği belirtilirken bu süreçte risk almak isteyen ya da uzak kalmak isteyen herkesin şansa ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Geleceğin para birimi olarak görünen Bitcoin'de işler oldukça karışık görünüyor. Son günlerde ülkemizde de çalışmaların sürdüğü Bitcoin'in yükselişi devam edecek mi bakıp göreceğiz.