İngiltereli bilim insanları yapmış olduğu çalışma ile birlikte, insanları öldükten sonra yeniden hayata döndürmeyi vadediyorlar.

Bildiğiniz üzere ölümden sonra yaşam 2000'li yılların gelmesiyle en çok tartışılan konulardan biri haline geldi. Bilim insanları, günümüzde bile öldükten sonra kendilerini donduran yüzlerce kişinin olduğunu ifade ediyor. Ölümden sonra yaşam hakkında ciddi projeler üzerine çalışan İngiltere ve Rusya, bu konu ile somut adımlar atmaya hazırlanıyor. İngiltere'de 'Cryonics' olarak bilinen bir yöntem sayesinde öldükten sonra insan beyni donduruluyor.

Daily Mail gazetesinde yer alan bir habere göre, dondurulma işlemi sayesinde gelecekte teknoloji gelişirse bu kişi; kişiliği, zekası tüm yaşadıkları, deneyimleri ve hafızasıyla yeniden dünyaya gelebilecek. Şu anlık için imkansız gibi görünen bu işlemde 10 yıl içerisinde ciddi bir yol kat edilmesi bekleniyor.

Cryonics, yani insanların 'Forever Young' filmindeki gibi yakın gelecekte canlandırılmak üzere dondurulması öyle cesedi buzların içerisine yatırmakla olmadığını belirtelim. İnsan bedeni, önlem alınmadan dondurulursa buz kristalleri hücrelerin çevresini sarıyor ve su kaybına neden oluyor. Bu nedenden dolayı gerilen hücre zarı yırtılıyor ve hücre parçalanıyor. Bu olayı engelleme için ise gliserol gibi donmayan maddeler insan vücudunda kullanılıyor.

Bilim insanları, bu işlem için ücretin önümüzdeki 10 yıl içerisinde 6 bin 500 dolara kadar düşebileceğini düşünüyor. Rusya'da aktif olarak hizmet veren KrioRus adlı firma yeniden hayata gelme projesinde şu anlık önce yapan firmalardan biri olduğunu belirtelim. KrioRus kafa dondurma işlemi için 13 bin 200 dolar gibi bir ücret talep ediyor. Siz ne düşünüyorsunuz? 5000 sterlininiz olsa bu işlemi yaptırır mıydınız?