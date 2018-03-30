Müzik dinlerken daha özgür hareket etmenizi sağlayacak 5 tane kablosuz kulaklık listeledik. Bu kulaklıklardan size en uygun olanını satın alabilirsiniz.

Eskiden iletişim kurmak için olmazsa olmazlarımız olan kablolarla ilişiğimizi yavaş yavaş kesiyoruz. Elbette hala her yerde kablolar var, ancak eskisi gibi birincil kullanımda hayatımıza girmek zorunda değiller. Cep telefonlarının yaygınlaşması ile gelişen kablosuz ürün teknolojisi, 2018’e girdiğimiz bu günlerde direkt sıkça kullandığımız ürünlere etki etmeye başladı.

Bir yerden bir yere giderken en çok kullandığımız ürün, akıllı telefonlarla beraber kulaklık oluyor. Kulaklıkların kablolu olması, pek çok kullanıcıya rahatsızlık veriyor. Sürekli bir yerlere takılıp sıkıntı yaşanmasına neden olan kablolu kulaklıklar, Bluetooth teknolojisi sayesinde yavaş yavaş tarih olmaya başladı. Telefonların yavaş yavaş 3.5 mm ses çıkış desteğini kesmesi ile iyice popüler olan kablosuz kulaklıklar, kullanıcılar için çok güzel özellikler geliştirdiler. Arkaya konan mıknatıslar sayesinde kullanılmadığı zamanlar boynunuzdan düşmemek gibi özelliklere sahip bu kulaklıklar, çok hoşunuza gidecek. Bugün sizlere birbirinden başarılı 5 blueotooth kulaklık tanıtacağım. Bu kulaklıklardan hoşunuza giden(ler)i Teknostore üzerinden satın alabilirsiniz.

Müzik dinlemek ve sesli görüşmeler yapmak istediğinizde en iyi dostunuz olacak iPiPOO OL95BL, Bluetooth 4.2 desteği ile kablosuz olarak müzik dinleyip görüşmeler yapmanıza olanak tanır. İçerisinde bulunan bataryasıyla 6 saat konuşma süresi veya 4 saat müzik dinleme süresi veren kulaklık, 1.5 saatte tam şarj oluyor.

160 saat bekleme süresi sunan kablosuz kulaklık, 4-6 saat müzik dinleme deneyimi sunar. Bluetooth 4.1 desteği bulunan kablosuz kulaklıkta 92dB ses çıkışı bulunuyor.

Kablo karmaşasından tamamen uzak bir şekilde kaliteli müzik dinlemenizi sağlayan LinkTech Plus, diğer modellerde olduğu gibi 4-6 saat bir müzik/konuşma süresi sunuyor.

Şu ana kadar sunduğumuz ürünlerde kulak arkasından geçecek kadar da olsa kablo vardı. Xiaomi Mi Youth Edition ise, Apple’ın AirPods’ları gibi hiç kablo istemeyenler için geliştirildi.

3 saatlik konuşma ve müzik dinleme süresi sunan kulaklık, tek kulağa takıldığı için müzik dinlemekten ziyade gün içerisinde sürekli konuşma yapan insanlar için daha uygun bir cihaz.

Yine bir Xiaomi markası. Xiaomi, bu kulaklıklarıyla dış kulağı çevresinden kavradığı için düşme sorunlarının önüne geçmiştir. Şarkı deneyimi ve spor aktiviteleri için uygun olan bu kulaklık, 5 saat boyunca müzik dinlemenize olanak tanır.

Eğer sizler de kablosuz kulaklık satın almak istiyorsanız, kendinize en uygun olanı seçerek Teknostore üzerinden daha detaylı bilgisine ulaşabilirsiniz. Ayrıca Bluetooth kulaklıkları telefonunuza nasıl bağlayacağınızı bilmiyorsanız da, aşağıdaki videomuzu izleyebilirsiniz.