5 Dakikada İlaçsız Baş Ağrısından Kurtulmanın Yolları!

Eski kültürlerden öğreneceğimiz çok şey var, zira her problemi sahip olduğumuz modern tekniklerle çözemiyoruz. Geleneksel Çin tıbbı, günümüzde karşılaşılan birçok derde deva olur niteliktedir. Özellikle binlerce yıl önce vücudun sinir haritasını çıkarmaları ve belli noktalardaki sinirlere basınç ve masaj hareketleri uygulayarak bazı hastalıkları iyileştirebilmeleri, artık birçok araştırmacı tarafından da doğrulanmış durumda. Baş ağrısından kurtulmanız için önemli sinir noktalarını aşağıda sıraladık. Bu noktalara 30-60 saniye arası, parmağınızla baskı yaparak dairesel hareketler çizecek şekilde dokunursanız; baş ağrınız 5-10 dakika arasında geçecektir.
1- Yintang Noktası
Üçüncü göz olarak da bilinen bu nokta, tam iki kaşımızın arasında bulunur. Buraya yapılacak masaj baş ağrılarıyla birlikte göz yorgunluklarını da giderecektir.
2- Zan Zhu Noktaları
İki kaşımızın başlangıç noktasının altında olan bu noktalar, masaj uygulandığında, baş ağrılarına ek olarak özellikle burun akıntılarını giderir ve görme kuvvetinizi arttırır.
3- Yingxiang Noktaları
Sinüs boşluğunun başlangıç noktaları olan Yingxiang noktaları; sinüslerin açılması, baş ağrısı, diş ağrısı ve stresten kurtulmayı sağlar.
4- Tian Zhu Noktaları
Başımızın arka tarafında bulunan Tian Zhu noktaları, kulak ve omurga kemiğinin başlangıç noktasının aralarındadır. Buraya masaj yapmak; migrenden diğer baş ağrılarına, burun rahatsızlıklarından göz ağrılarına dek rahatlamalar sağlar.
5- Shuai Gu Noktaları
Saçlarımızın başlangıcından 2-3 cm yukarıda olan Shuai Gu noktalarına masaj yapmak, beynin temporal bölgelerindeki ağrıları ve göz ağrılarını giderir.
6- He Gu Noktaları
Yine her çift noktada olduğu gibi, her iki elimizde de simetrik olarak konumlanmış olan He Gu noktaları, masaj uygulandığında; sırt ağrılarını, diş ağrıları, gerginlikleri, boyun ve baş ağrılarını gideriyor.