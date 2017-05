5 Dakikada İlaçsız Baş Ağrısından Kurtulmanın Yolları!

Modern tıp her probleme anında çare olmuyor, ayrıca bazı yan etkileri de mevcut. Günümüzde böyle durumlar karşısında eski yöntemlere başvuran kişi sayısı arttı. Biz de geleneksel Çin tıbbı sayesinde 5 dakikada, ilaç almadan baş ağrısından kurtulmanın yollarını listeledik.

Eski kültürlerden öğreneceğimiz çok şey var, zira her problemi sahip olduğumuz modern tekniklerle çözemiyoruz. Geleneksel Çin tıbbı, günümüzde karşılaşılan birçok derde deva olur niteliktedir. Özellikle binlerce yıl önce vücudun sinir haritasını çıkarmaları ve belli noktalardaki sinirlere basınç ve masaj hareketleri uygulayarak bazı hastalıkları iyileştirebilmeleri, artık birçok araştırmacı tarafından da doğrulanmış durumda. Baş ağrısından kurtulmanız için önemli sinir noktalarını aşağıda sıraladık. Bu noktalara 30-60 saniye arası, parmağınızla baskı yaparak dairesel hareketler çizecek şekilde dokunursanız; baş ağrınız 5-10 dakika arasında geçecektir.

1- Yintang Noktası

Üçüncü göz olarak da bilinen bu nokta, tam iki kaşımızın arasında bulunur. Buraya yapılacak masaj baş ağrılarıyla birlikte göz yorgunluklarını da giderecektir.

2- Zan Zhu Noktaları

İki kaşımızın başlangıç noktasının altında olan bu noktalar, masaj uygulandığında, baş ağrılarına ek olarak özellikle burun akıntılarını giderir ve görme kuvvetinizi arttırır.

3- Yingxiang Noktaları

Sinüs boşluğunun başlangıç noktaları olan Yingxiang noktaları; sinüslerin açılması, baş ağrısı, diş ağrısı ve stresten kurtulmayı sağlar.

4- Tian Zhu Noktaları

Başımızın arka tarafında bulunan Tian Zhu noktaları, kulak ve omurga kemiğinin başlangıç noktasının aralarındadır. Buraya masaj yapmak; migrenden diğer baş ağrılarına, burun rahatsızlıklarından göz ağrılarına dek rahatlamalar sağlar.

5- Shuai Gu Noktaları

Saçlarımızın başlangıcından 2-3 cm yukarıda olan Shuai Gu noktalarına masaj yapmak, beynin temporal bölgelerindeki ağrıları ve göz ağrılarını giderir.

6- He Gu Noktaları

Yine her çift noktada olduğu gibi, her iki elimizde de simetrik olarak konumlanmış olan He Gu noktaları, masaj uygulandığında; sırt ağrılarını, diş ağrıları, gerginlikleri, boyun ve baş ağrılarını gideriyor.