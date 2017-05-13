5 Elementin Herkesi İlgilendiren Kullanım Alanları!

Savaş teknolojileri, tıp, hatta zamanı ölçmek için kullanılan elementlerin başlıcalarını listeledik. Eminiz ki kullanıldıkları alanlar gezegen üzerindeki herkesi yakından ilgilendiriyor.

İnsanlığın doğadaki maddeleri düzenlediği ve gruplandırdığı son 200 yılda sadece 118 tanesini keşfedebildik. Bunların çoğunun ne olduğunu ve nasıl kullanabileceğimizi de yeni yeni öğreniyoruz. Elbette temel elementleri artık her atomuna kadar tanıyoruz; oksijen nefes alırken şart, helyum yanıcıda olsa oksijen yerine onu çektiğinizde sesinizi değiştirmekle kalmaz havacılık gibi önemli alanlarda kullanılır, altın en önemli iletkendir… Bu liste gerçekten uzar. Ancak öyle elementler var ki kullanım alanları yukarıdakiler kadar yaygın olarak bilinmiyor.

Kimyayı sevsin ya da sevmesin herkesi ilgilendirecek 5 elementin kullanım alanları ile sizi baş başa bırakalım:

5. Fosfor Ölümcül Bir Silah Olarak Kullanılabiliyor:

Fosfor neredeyse doğanın her oluşumunda kendine yer bulmuştur. Ancak savaş teknolojileri, fosforun bir silah unsuru olarak kullanılabileceğinden bir zamanlar habersizdi. Örneğin: Beyaz fosfor, elementin ortak bir allotropundan yapılır ve ölümcüldür. Vietnam'da kullanılmış bir tekniktir ve "Willy Pete" lakabını alan bir kimyasal silahın yapı taşını oluşturmuştur.

Cehennem gibi alevlere sebep olan silah, kıyafetleri, mühimmatları okside edip tutuşturur. Ayrıca derinizi ciddi derecede yakar. Kullanıldığı dönemden buyana yoğun tartışmalara sebep olan silah yasaklandı, ancak yakın zamanda Irak, Gazze ve Ukrayna’da farklı versiyonları ne yazık ki kullanıldı. Fosfor aynı zamanda sis bombası yapımında da aktif olarak kullanılıyor.

4. Ksenon Anestezide Kullanılıyor:

En çarpıcı görünen unsurlardan biri olan element hakkında pek çoğumuz yeterli bilgi sahibi değiliz. Hatta bir gezegen adı olduğunu bile düşünebiliriz. Aslında kendisi soylu bir gazdır ve Dünya'nın atmosferinde bulunabilir ve anestezik olarak kullanılabilir, çünkü hastaların uyku esnasında aldıkları riskleri en aza indirir. Ayrıca oksitlenme eksikliği nedeniyle diğer reseptörlere göre yüksek avantaja sahiptir. Ksenon için bir başka artı nokta, sera gazı olmamasıdır, dolayısıyla atmosfere salınmasının tamamen zararsız olmasıdır.

3. Atomik Saatlerde Sezyum Kullanılıyor:

Atomik saatler, gezegendeki en doğru saatlerdir. Telefonunuzdaki ve bilgisayarınızdaki saat muhtemelen bir yerde bulunan bir atom saatiyle senkronize halde çalışırlar edilmiştir. Atom saatleri, dünyaki işlerin tamamen sorunsuz bir şekilde yürütülmesini sağlıyor.

Sevdiğiniz bir programı TV’de yakalamak için ya da bir yere vaktinde yetişmek için Sezyum elementine güveniyorsunuz. Atomik saatler bir elektrik osilatörünü atomik bir geçiş frekansına kilitleyerek güçlendirilir. Geçişler istikrarlı ve sabit olduğundan, zamanın iyi bir ölçümü için kullanılırlar. Sezyum atomları ise çevrimlerinde, 9,192,631,770 Hz frekansına ulaşıyorlar. Neredeyse mutlak frekanslı bir mikrodalga tarlasından geçiyorlar. Bir manyetik alan ise atomları ayırıyor ve doğru enerjiye sahip olanlar, bir dedektör tarafından tespit ediliyor. Çıkış nokrasında doruğa ulaşırlar ve mikrodalga frekansını ayarlamak için kullanılırlar. Frekans saniyede bir darbe elde etmek için 9,192,631,770 olarak bölünür. Zaman çok basit, değil mi?

2. Tungsten Sahte Altın Üretiminde Kullanılıyor:

Tungsten, "ağır taş" anlamına gelen İsveç deyimiyle “tung sten” öbeğinden adını almıştır. Altının yoğunluğu 19.3g/cm3 iken Tungstenin yoğunluğu 19.25g/cm3’tür. Yoğunlukların yakınlığı nedeniyle, yüzeysel testlerde tungsten sahte altın olarak kullanılabiliyor. Bunu yapmak için çeşitli yöntemler bulunuyor, külçe altınların sarı olduklarına kanmayın. Bu aldatmacalar 80'li yıllara dayanıyor olsa da, insanlar hala bunu uyguluyorlar.

2010 yılında Almanya'daki bir banka, altın kaplı tungsten külçeleri kabul edince tüm dünyanın alay konusu olmuştu. Gram başına altın fiyatı katlanarak artarken, Tungsten’in bir kilosu 30 dolara satın alınabiliyor. Oldukça karlı ve büyük bir suç, dolayısıyla cezası da ona göre veriliyor.

1. Arsenik Tümörleri Tespit edebiliyor:

Arsenik genel anlamda zehirli özellikleri ile ön plana çıkan bir elementtir. Aslında elemntler arasında en öldürücü olanı diyebiliriz. İnsanların hayatlarını almaktan sorumlu olmayan kişiler sayesinde bu doğal silahın bile iyi yönleri keşfedildi. Arsenik-74 izotopunun tümörleri saptamak için kullanabileceğini ortaya atan yeni bir araştırma bilim dünyasında tartışma yarattı ve denek farelerdeki karaciğer kanserinin berrak görüntülerini elde edebildiği ispatlandı.

Arseniği kullanılarak yapılan görüntüleme sistemi gelecekte kanserin erken teşhisini kolaylaştıracak. Oysa ki söz konusu araştırmaya kadar temas etmenin bile çok sakıncalı olduğu elementlerin başında geliyordu.