5 Farklı Samsung Telefonuna Dolby Atmos Desteği Geldi!

Akıllı telefon piyasasının ilk stereo hoparlörlü amiral gemisini üreten Samsung, telefonlarındaki ses kalitesine önem vermeye devam ediyor.

Dilerseniz öncelikle Dolby Atmos nedir bundan söz ederek başlayalım. Dolby Atmos, ilk olarak sinema salonları için geliştirilen, daha sonrasında ev sinema sistemleri ve kulaklıklar için de kullanılabilir hale gelen bir ses sitemi. Hani sinemada kurşun kulağınızın yanından geçer gibi hissedersiniz ya; işte o salonda Dolby Atmos var demektir.

Eğer Windows 10 kullanıcısıysanız, Ses Denetim Masası menüsünden, Uzamsal Ses kısmına girip Dolby Atmos'u seçerseniz, 1 aylık deneme sürümünü edinip deneyebilirsiniz.

Konumuza dönecek olursak, Samsung yayınladığı Oreo güncellemesi ile amiral gemisi telefonlarına Dolby Atmos desteğini ekleyerek telefonda müzik dinleyen, film ve video izleyen; ses kalitesini de önemseyen kullanıcılarının yüzlerini güldürdü. Güncelleme mevcut telefonları kapsadığı gibi, piyasaya çıkacak olan Galaxy A6 ve Galaxy A6+ modellerinde de bulunacak.

Dolby Atmos Destekleyen Samsung Cihazlar