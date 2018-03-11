Fotoğrafçıların Fırsat Eşitsizliğini Anlattığı Çalışmaları

Tüm dünyada aktif olan 'Save The Children' projesi kapsamında beş fotoğrafçı, beş farklı ülkede fotoğraf çekimi yaptı. Fotoğraflar, ülkeler arası fırsat eşitsizliğini gözler önüne sererken, belgesel fotoğrafçılığı için başarılı örnekler ortaya çıktı.

Son dönemde, dünyanın neredeyse her yerinde çocukların yaşama hakkı üzerine titiz çalışmalar yürütülmeye başlandı. Ülkeler arası fırsat eşitsizliklerinin en azından çocuk hayatı üzerindeki etkisini azaltabilmek adına birçok kuruluş çeşitli çalışmalar yapıyor.'Save The Children'da bu projelerden biri ve dünyanın dört bir yanında yüzlerce gönüllü ile çalışıyor. Bu tarz projelere inancımız az olsa da, en azından ses getirebilecek çalışmalar yapılması iyiye işaret.Geçtiğimiz dönemde ise bu proje kapsamında beş fotoğrafçı, beş farklı ülkede fotoğraf serileri çekti ve beş bebeğin hayatının ilk anlarını hikayeleştirdi.

Kenya

Kenya'nın Bungoma bölgesinden yaşayan Nelly'nin fotoğraflarını, Belçikalı fotoğrafçı Bieke Depoorter çekti. Depoorter, Nelly'nin bir motosikletin arkasında hastaneye kaldırıldığını söyledi. Nelly'nin başına birşey geleceğinden korktuğunu ancak herkesin çok sakin olduğunu belirtti. Koşullar çok iyi görünmese de, annenin de bebeğinde son derece sağlıklı olduğunu da ekleyen Depoorter'ın ismi, doğan bebeğe verildi.

Romanya

Romaya'da yaşayan Roxana'nın fotoğraflarını ise, İngiliz fotoğrafçı Dana Popa çekti. Roxana'nın hikayesini dinleme fırsatı da bulan Dana, hikayenin çok üzücü olduğunu ancak Roxana'nın çok güçlü durduğunu belirtti. Henüz 4 aydır hamile iken eşini kaybeden Roxana ise, eşinin bebekleri olacağı için çok sabırsızlandığını ancak yolun yarısında hayatını kaybettiğini anlattı.

Guatemala

İspanyol fotoğrafçı Carlota Guerrero ise henüz 19 yaşında üçüncü doğumunu yapan Jennifer'ın doğumunu fotoğrafladı. Çocuk yaşta anne olan ve zor bir hayat yaşayan Jennifer, tüm olumsuzluklara rağmen, bebeği kucağına aldığında mutlu olduğunu söyledi.

Nepal

Rus fotoğrafçı Diana Markosian ise, Nepal'e yaptığı ziyaretinde, üçüncü çocuğunu bekleyen Choti'nin fotoğraflarını çekti. Choti, Nepal'de neredeyse tüm kadınların herhangi bir tıbbi destek almakdan doğum yaptıklarını ve onun için doğum yapmanın acı demek olduğunu söyledi.

İngiltere

İngiliz Ellen'ın fotoğraflarını ise Sian Davey çekti. Ellen'ın çok iyi bir tıbbi desteği olduğunu ancak daha önce iki kez düşük yaptığı için gebeliği süresince çok zorluk çektiğini söyledi. Siz bu çalışma hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu tür farkındalıklar sayesinde, sizce de daha güzel bir dünyaya uyanacak çocuklar görebilecek miyiz?