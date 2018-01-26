5 Kamera Lensli Nokia 10'un Taslak Çizimleri Ortaya Çıktı!

HMD Global, MWC 2018'de etkileyici bir tanıtım etkinliği gerçekleştireceklerini açıklamıştı fakat yeni ortaya çıkan Nokia 10 çizimleri, cihazdan beklentileri bir miktar arttırıyor.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştiren güvenilir bir kaynak, Nokia 10’a ait olduğunu iddia ettiği bir taslak çizimin görüntülerini paylaştı. İlk kez NPU tarafından paylaşılan görseller, şık ve kamera konusunda iddialı bir Nokia 10 sunuyor.

Nokia 10’un genel olarak Nokia 9 ile aynı tasarım çizgisine sahip olduğunu söyleyebiliriz. Fark ise Nokia Lumia tasarımlarını hatırlatan kamera modülü. Uzaktan bakıldığında Nokia 10 çift kameralı bir akıllı telefon olarak görünse de içerilerde daha fazlasını barındırıyor.

Kamera modülünün altında farklı konfigürasyonlara sahip beşli bir Zeiss lens modülü bulunuyor. Kullanıcı, fotoğraf çekmek istediği ayara göre bu kamera lensleri arasında geçiş yapabilecek. Böylece sıradan çift kameralara göre çok daha profesyonel fotoğraflar çekebilecek.

Kamera modülünün sol üstünde iPhone’larda olduğu gibi dörtlü gerçek ton LED flaş bulunuyor. Modülün sağ tarafında kalp atış sensörleri, altında parmak izi tarayıcı, üstünde ise video çekimlerinde kullanılacak mikrofon bulunuyor.

Sızıntılara göre Nokia 10, günümüz amiral gemilerinde olduğu gibi 18:9 ekran en/boy oranına sahip olacak. Ayrıca cihazda daha canlı ve parlak renkler için yanları kavisli OLED ekran kullanılacak. Nokia 10 ile ilgili en kesin bilgiler için MWC 2018’i beklememiz gerekiyor.