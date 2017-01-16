5 Kilometre Uzunluğundaki Dev Gökdelenin Planları Yayınlandı!

Arconic isimli inşaat malzemesi firması, 2062 için planladığı The Jetsons projesinde, fütüristler ve mühendisleri buluşturdu. Bu projeye dahil olan 5 kilometrelik dev gökdelen projesinin planlarını yayınladı.

Ünlü inşaat malzemesi şirketi olan Arconic; 4.8 kilometre uzunluğunda olan bir gökdelen tasarladı. Yakında piyasaya çıkaracakları yapı malzemeleriyle inşaa edilebilecek olan bu gökdelen, firmanın 2062 yılı için tasarladığı The Jetsons isimli projesinin bir parçası. The Jetsons projesi, gelecekte geçen ünlü çizgi filmden adını almış. Firma, tasarımın proje planını yayınlayarak gelecekteki inşaat sektörünü domine edeceği mesajını veriyor.

Arconic mühendisleri, birkaç on yıl sonranın binalarında kullanılacak malzemeleri üretmek için fütüristlerle kafa kafaya vermiş. Firmanın baş mühendislerinden Sherri MCCleary’e göre projenin en heyecan verici kısmı, bu gökdelenin EcoClean teknolojisine sahip olması. EcoClean binaların etrafındaki havayı arıtıyor ve binanın kendi kendini temizlemesini sağlıyor. EcoClean teknolojisi, serbest radikaller olarak bilinen atomları üretmek için, ışık ve su buharıyla karışan bazı kimyasallardan oluşuyor.

Diğer bir inovasyon ise Bloomframe dedikleri yeni tip camlar. Arconic, birçok fuarda sergilediği bu teknolojiyi yakında piyasaya süreceğini söylüyor. Firma, yeni tip binaları daha statik malzemelerden oluşturmak istiyor. Firma yetkilileri, artık binaların 3D yazıcılarla inşa edilebilecek malzemelerden yapılacağını ileri sürüyor.

Firma, The Jetsons projesinde uçan arabalar, aşırı hafif araba gövdeleri ve aerodinamik uçak kanatları gibi tasarımlara da yer vermiş. McCleary diyor ki, “Malzemelerin özelliklerini optimize etmeye ve 3D yazıcılarla oluşturulmuş malzemelerden yapılan binalar tasarlamaya özen gösterdik”. Kim bilir; firmanın gelecek tasarıları belki de 2062’den önce hayata geçer.