5 Maddede OnePlus 5 Sahipleri Neden OnePlus 6 Almamalılar?

Akıllı telefon dünyasının adeta parlayan yıldızı olan OnePlus 6'ya geçmeniz için bir sebep olup olmadığını sizler için araştırdık.

OnePlus 6, piyasanın orta yerine bomba gibi düşmüş durumda. Telefon fiyatıyla rakiplerinden fersah fersah uygun bir çıkış yapmakla kalmadı, donanımı ve ekstra özellikleriyle de büyük bir ilgiyle karşılandı.

Bununla birlikte akıllarda belli bir soru oluşuyor: OnePlus 5 ve OnePlus 5T sahipleri OnePlus 6'ya geçmeli mi? Bizim cevabımız, hayır. Peki neden böyle düşünüyoruz?

1. Üç Telefon da Hemen Hemen Aynı Görünüyor

Soldan sağa doğru sıralanan telefonlar OnePlus 5, OnePlus 5T ve OnePlus 6. Dış kaplamaları benzer metal malzemeden üretilen cihazlar birbirine çok benziyor. Sadece 6 GB RAM'e sahip olan (en sağdaki) model, diğerlerinden çok daha klas bir parlak arka kapağa sahip.

2. Ön Panelde de Durum Neredeyse Aynı

Üç cihazın da ön paneli neredeyse aynı. Son modelin çerçevesinin diğerlerine göre ince olması dışında pek bir değişiklik göremiyoruz. Tabii çerçevesiz bir ekran ve biraz daha performanslı bir model için 530 dolarlık bir masraf yapmak isterseniz o farklı bir konu.

3. OnePlus 5 ve OnePlus 5T Halen Üst Düzey Modeller

Snapdragon 835, OnePlus 5 ve 5T'nin kullanımında adeta uçuran bir işlemci. Snapdragon 845'in çok daha hızlı olduğunu biliyoruz; ancak son kullanıcının aradaki farkı ayırt etmesi oldukça güç.

4. Kamera ve Performans Çok Yakın

Yukarıdan da görebildiğiniz gibi iki telefonun da kamera performansı kusursuza yakın. Elbette ki karanlık/aydınlık dengesi, renklerin daha iyi yansıtılması gibi konularda OnePlus 6 çok daha iyi ama demin sorduğumuz soru burada da geçerli: Son kullanıcı bu değişiklikleri fark edebilecek mi?

5. Fark Edilebilir Değişiklik: Çentik

Kullanımda hiç de üst düzey bir yenilik sağlamıyor olsa da, çentik mevzusu biraz da telefonun 'en yeni model' olduğunu kendisine inandırmak isteyen kullanıcıların tatmin aracına dönüştü. Bana sorarsanız, oldukça şık ve güzel durduğunu düşünüyorum. Yine de performansa ve kullanıma neredeyse hiç etki etmeyen bir özellik bu kadar önemli mi? Bizce değil.

Yanlış anlamaya mahal vermek istemeyiz: OnePlus 6 muhteşem bir telefon. Bununla beraber, OnePlus 5 ve 5T sahiplerinin telefonlarını satıp, üstüne bir miktar para koyarak bu telefona geçmesine gerek olmadığını belirtmek istiyoruz. Eğer ki yeni bir amiral gemisi almak istiyorsanız ve giriş/orta segment bir kullanıyorsanız, bu durumda OnePlus 6 şu an piyasada bulabileceğiniz en canavar telefon!