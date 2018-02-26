5 Maddede Snapdragon 845 vs. Snapdragon 835

Qualcomm'un, Snapdragon 845'i piyasaya sürmesiyle, gözler tekrar üstüne çevrildi. 5 maddede 845'in 835'ten neden daha iyi olduğunu açıklıyoruz.

Snapdragon 835'in başarısından sonra, sıra Snapdragon 845'te. Samsung Galaxy S9 ile gelen Snapdragon 845, 2018 model Android telefonlarda amiral gemisi pazarını devralacak.

Snapdragon 845, selefi 835'e yakışacak bir şekilde bir dizi geliştirme ile arenaya çıkıyor. Bu sayede HTC ve ZTE'de 845'i benimseyip amiral gemilerine dahil ediyor. Galaxy S9 tanıtıldığına göre, 845'in önemli özelliklerini paylaşabiliriz.

1- DynamIQ

Snapdragon 845'in en yenilikçi özelliklerinden bir tanesi, birden fazla CPU'yu tek bir küme halinde birleştirerek bölümlenmeyi azaltan DynamIQ teknolojisi. Burada amaç, performans optimizasyonu ve güç tüketimini düzenlemek. DynamIQ ile, işlemci çekirdekleri artık özel alt kümelerde barındırılmıyor, tek ve büyük bir kümeye entegre ediliyor.

2- 1.2 Gbps İndirme Hızı

LTE bağlantısı söz konusu olduğunda Snapdragon 845, Qualcomm'un tamamen yeni, Category 18 indirme hızını dünyada ilk kez destekleyen X20 LTE modemi ile selefine adeta tur bindiriyor. Teorik olarak 1.2 Gbps indirme hızına tekabül ediyor, elbette kullandığınız cihaz ve operatöre göre değişiklik gösterebilir ama donanım açısından sağlam olduğunu söyleyebiliriz.

3- 802.11ac Wi-Fi (2X2 MIMO)

Herkesin bildiği gibi, yoğun kullanılan bir Wi-Fi ağında internete bağlanmak veya az çeken bir Wi-Fi ağında internete bağlanmak sinir bozucudur. Snapdragon 845 ile bu durum, tarihin tozlu sayfalarına karışabilir. 2x2 802.11ac teknolojisini optimize eden Qualcomm, en yoğun ağlarda bile bağlantı kopması yaşanmadan çalışabilme imkanı tanıyor.

4- "İki Kelime"

Snapdragon 845'in ilginç özelliklerinden bir tanesi ise, endüstride ilgi çekecek şekilde, özel iki kelimeyi dinleyip algılayabilecek olması. Burada iki kelime mecazen kullanılıyor aslında, bu özellik sayesinde telefonunuzda birden fazla sanal asistan (Google veya Cortana gibi) kullanabilme ihtimalimizin çok da uzak olmadığını ifade ediyor.

5- 4K 60 FPS Video

Snapdragon 845'teki önemli iyileştirmelerden bir tanesi ise, gelişmiş görüntü işlemcisi olan Spectra 280. Selefi 835'in görüntü işlemcisi, 835'in zayıf noktasıydı, markalar kendi yazılımlarını geliştirme yoluna gidiyorlardı. Fakat 845'in görüntü işlemcisindeki geliştirmeler sayesinde işlemci, HTC gibi kamera yazılımlarına temel oluşturabilmesini sağlayacak. Spectra 280, aynı zamanda içinde barındırdığı geliştirmelerle 4K 60 FPS video kodlama becerisine de sahip oluyor. 720p çözünürlükte 480 FPS, 1080p çözünürlükte ise 240 FPS'ye kadar imkan tanıyor. Ayrıca hareket yakalama, portre modu ve çeşitli derinlik algılama teknolojilerini de sunuyor.

Mobil teknolojilerin artık kendini tekrar ettiğini düşünmeye başlayacakken Qualcomm bu hamlesiyle çıtayı bir tık daha yukarı çıkardı. Siz de Snapdragon 845'li bir telefon almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı paylaşabilirsiniz.