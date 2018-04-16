Google, dünyanın en popüler e-posta servisi Gmail için önemli bir tasarım değişikliği yapacak. Mobil platformlara daha çok uyum getirecek bu yeni tasarım, e-postları yönetmek için bazı yeni özellikler de sunacak.

Gmail, hemen her internet kullanıcısının tercih ettiği küresel bir e-posta servisi. Google’ın bu servis kapsamında G Suite adı verilen, işletmelere özel ücretli bir sürümü de bulunuyor. Dünya nüfusunun önemli bir kısmı, bireysel ya da ticari olarak e-posta ihtiyacını bu servisle karşılıyor.

Dolayısıyla yapılacak her değişiklik hakkında bilgi sahibi olmak gerekiyor. Google, Gmail için uzun süredir üzerinde çalıştığı yeni tasarımı önce G Sutie kullanıcılarına özel olarak yayınlayacak. Firma, genel kullanıcı kitlesi için yeni tasarımın ne zaman açılacağını söylemiyor. Ancak şimdiden bu özelliklerin geleceğini söylemek mümkün.

Şimdi yeni tasarımla birlikte kavuşacağımız özelliklere yakından bakalım:

Yeni görünüm:

Google’ın artık kimliğini tam anlamıyla yansıtan özel bir tasarım anlayışı bulunuyor. Material Design adı verilen bu anlayış, teknolojinin daha basit bir arayüzle kullanılmasıyla kendi felsefesine sahip. Hatta Microsoft, Google’ın trend haline gelen bu anlayışını Windows 8 ile birlikte uyarlamaya ve daha düz ögeler ve renkler kullanmaya başlamıştı.

Gmail cephesinde pek de kendisini hissettirmeyen Material Design, yeni arayüz ile birlikte artık etkisini hissettirecek. Ayrıca firma, Gmail’de kullanılan fontları özellikle mobil cihazlarda okunmayı kolaylaştırmak adına yeniliyor.

Google’ın uygulamaları için kenar çubuğu:

Gmail dahil bütün Google hizmetlerinin ana sayfasında bulunan sol üst köşedeki Google uygulamaları butonu, yeni tasarımla değişiyor ve araç çubuğu şekline geliyor. Artık sol tarafta boydan boya bulunacak yeni araç çubuğu sayesinde, Gmail ekranından ayrılmadan diğer uygulamaları kullanmak mümkün olacak.

Örneğin notlarınızı aldığınız Keep ya da plan yaptığınız takvim uygulamasına, soldaki araç çubuğundan kolayca ulaşabileceksiniz. Bu sırada e-postalarınızın açık olması pratiklik açısından işlevsel bir kullanım sunacak.

E-posta erteleme seçeneği:

Gelen kutunuzda bulunan ve daha sonra yapmanız gereken önemli bir işle ilgili olan e-postalar artık sorun yaratmayacak. Bu postaları zamanlama ayarı sayesinde istediğiniz saate programlayabileceksiniz.

Örneğin öğleden sonra hatırlamanız gereken bir e-posta varsa, dilediğiniz saati girip postayı erteliyorsunuz. Gmail, o saat geldiğinde ilgili postayı tekrar üst sırada görünür yapıyor. Böylece ayrıca bir hatırlatma notuna gerek kalmıyor ve unutma riskiniz azalıyor.

Gizli ve kilitli e-posta özelliği:

Google bazı e-postaların alıcılar tarafından değiştirilmesine engel olmak için kullanıcılara seçenek sunacak. Gizli ve kilit bir e-posta, alıcı tarafından indirilemiyor ya da yönlendirilip bir başka kullanıcıya gönderilemiyor. Ayrıca iki tarflı kimlik doğrulaması sayesinde e-posta şifrelenebiliyor.

Google’ın bu özellik için uygulanmaya başladıktan sonra bir açıklama yapması gerekiyor. Çünkü gizlilik endişelerinin arttığı bir dönemde insanların e-posta kutularında kaynağı belirsiz, müdahaleye kapalı postalar görmeleri durumu tartışmaya açık.

Görünüm seçenekleri:

Bildiğiniz üzere Gmail’in mevcut görünüm düzenini değiştirmemiz mümkün değil. Ancak Google, e-posta ekranının daha kişisel olmasını sağlamak adına birkaç seçenek sunmak için çalışıyor. Kullanıcılar diledikleri tasarımı tercih ederek, Gmail araçlarının düzenini kendilerine göre ayarlamakta özgür olacaklar. Seçenekler arasında değişimi kabullenmeyen kullanıcılar için, bugünkü mevcut sürüme benzeyen bir arayüz de bulunacak.

Google’ın önümüzdeki haftalarda yapmayı planladığı bazı yenilikler de var. Bilgiler netleştikçe size aktarmaya devam edeceğiz, takipte kalın.