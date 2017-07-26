5 Özelliği ile iPhone 8, Sizleri Android’den Caydırabilir!

Apple'ın yaptığı hamleler karşısında bazı Android telefonlar çaresiz kalabiliyor. iPhone 8 ile gelecek birkaç özellikte hemen hemen bu nitelikte.

Apple’ın yeni amiral gemisi olan iPhone 8 teknoloji dünyasına getireceği yenilikler ile birçok insanın merak konusu. Henüz birçok özelliği kesinleşmemiş olsa da sızdırılanlardan ve iOS 11 özelliklerinden bildiğimiz kadarıyla iddialı. İşte Android kullanıcısı olmaktan vazgeçirebilecek yada Android kullanıcısı olmadığınıza sevindirecek 5 özellik.

1.Yazılım Güncelleme Desteği

Apple’ın cihazlara verdiği yazılım desteği tartışılmaz ki sektörde oldukça iddialı. iOS 11’i destekleyen cihazlar arasında hala 5S’in olması, yada 2009 sonu Macbook’ların hala güncel olması gibi etkenlerin yanında Microsoft’un Windows 10 desteğini Atom işlemci barındıran bilgisayarlardan çekmesi, Atom işlemcinin piyasaya sürüldüğü tarihler (2012) göz önüne alındığında Apple’ın öne geçtiği bariz ortada.

2.Kablosuz Şarj

Kablosuz Şarj, birkaç yıl önce Android akıllı telefonların dünyasına bir parça getirilmiş olsa da, fiziksel olarak gerçekten de ortadan kaybolmadı. Apple böyle bir değişim getirdiğinde, tüm endüstri tepki vermeye eğilim gösterir. Apple bu telefonu gerçekten şarj dostu hale getirirse, kablosuz şarjdan akıllı telefon endüstrisinin geri kalanı da fayda sağlayacaktır.

3.Büyük Ekran ve Ana Ekran Düğmesi

Bu ayın başlarında konsept navigasyon konusuna kısaca bir göz atın bize ana ekran düğmesini bırakmanın nasıl bir şey olacağına dair bir fikir verdi. Akıllı telefonlar için yeni bir şey değil - Apple, sektördeki bir ana ekran düğmesinin fiziksel bir temsilini ortadan kaldıran son şirketlerden biri olacaktı. Ancak, her zaman bir ana ekran düğmesi kullanan, tam ekranlı bir telefon isteyen kullanıcılar için, ancak aynı anda ana ekran düğmesinden kurtulmak istemiyor olabilirsiniz.

4.OLED'de Parmak İzi Okuyucu

Bu yılın Mayıs ayında, OLED'in içine yerleştirilmiş Touch ID, iPhone 8 söylentilerini almaya başladı. Akıllı telefonun ön cephesinin dokunmatik ekranlı tek bir panel halinde bulunmasına izin vermek için uzun zaman geçti. Fakat yine de bu kesinlik içermiyor.

5.Arttırılmış Gerçeklik

Apple’ın WWDC 2017’de Arttırılmış Gerçeklik üzerine yaptığı sunum birçok insanın gelecekteki cihazlar için hayal gücünü bir adım öteye taşımaya yardımcı oldu. Son zamanların en çok konuşulan konusu arttırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi Apple'ın AR evreni üzerinde tam bir yüz oluşturmadığını varsayarsak gelecekte çok geniş bir dünya vaad ediyor.