Galaxy S8'e En İyi Alternatif Olacak OnePlus 5'in 5 Özelliği

OnePlus 5 gelmek üzere. Cihaz, beklentilerin çok üzerinde ve krala kafa tutacak özelliklere sahip düşük bütçeli bir şövalye gibi.

Akıllı telefon piyasasının liderlerinden Samsung’un yeni telefon çıkarması söz konusu olunca haliyle herkes onu konuşuyor. Galaxy S8 modelleriyle firma şu an ön sipariş rekorları kırıyor olsa da Çin’deki küçük bir şirket, Android için mücadeleye hazır gözüküyor: Galaxy S8’le neredeyse aynı tasarım ve performans skalasında üst düzey telefonları piyasadaki lider marka telefonların neredeyse yarı fiyatına alabiliyorsunuz. Belki de adını en çok bizden duyduğunuz alternatif markalardan birisi olan OnePlus’ın yeni cihazı 5’den bahsedeceğiz. Android yeni kralı olan Galaxy S8 ile birlikte bahsedeceğiz ki akıllı telefon piyasasında bulunan uygun alternatifler hakkında bilginiz arşa çıksın.

OnePlus 5 ile ilgili söylentiler netleşirken söz konusu "amiral gemisi katili" potansiyeline sahip olan 5 farklı özelliği tartışılmaya değer. Ancak pazarı elinde tutmak, tüm dünyada pazarlama kampanyaları üretmek ve telefonu küresel piyasaya dağıtmak düşündüşünüzden daha zor. Bu nedenle ha deyince bulamayacağımız cihazlardan birisi olacak OnePlus 5.

1. Samsung'un önüne geçmek için hazır bekleyen bir tasarım var. İnce çerçeve ve “Home” düğmesi bu cihazda da yok

Çin'den gelen sızıntılar, çok ince yan kaplamalara işaret ediyor. OnePlus 5'e gelen önemli bilgi ise Galaxy S8’de “Infitiy Display” olarak gördüğümüz ekran teknolojisini “all-screen” olarak getirmeleri. Ayrıca parmak izi okuyucunun bulunduğu arka yüzey leke yapmayacak şekilde tasarlanan bir yüzeye sahip. Samsung bunu Galaxy S8 için neden yapmadı bilemiyoruz.

2. OnePlus 5, bu sene çıkan diğer akıllı telefonlara göre daha fazla RAM belleğine sahip

Hepimiz biliyoruz ki RAM akıllı telefon performansının tamamı değil. Ancak OnePlus 5'te 8GB'lık RAM bulunacağı söyleniyor. OnePlus 3, dünyanın 6GB RAM uygulamasına sahip ilk telefonlardan ve hala az sayıda bulunan 6GB RAM kapasiteli cihazların çoğu Çin firmalarından geliyor. İlave RAM onlara önemli bir hız avantajı sağlamayabilir, ancak bir akıllı telefonu daha güçlü kılacağı kesin. Ayrıca 8GB RAM ile OnePlus, farklı pazarlarda 4GB ve 6GB arasında değişen Galaxy S8'i biraz güçsüz hale getiriyor.

3. Olası çift objektifli arka kamera

Söylentilere 23MP arka kamera ve 16MP ön kameranın olacağı da dahil. Arka kamera, optik görüntü sabitleme özelliğine sahip çift lensli bir modül taşıyacak. Tek veya çift lensli bir 23MP kamera, Galaxy S8'in 12MP kamerasıyla ham megapiksel sayısı açısından Samsung'un neredeyse iki kat daha cömert bir hareket. Ancak, S8'in OnePlus 5'i ve muhtemelen en yeni Android telefonları fotoğraf kalitesi açısından yenmesi kesinlikle mümkün. Yani her şey megapiksel olmasa da sayılardaki üstünlük büyük bir pazarlama taktiğidir. Gene de OnePlus’un kamerası bizi şaşırtabilir.

4. Piyasadaki telefonlara göre daha iyi pil ömrü

3500mAh - 4000mAh arasında olduğu söylentileri ile OnePlus 5'in geniş pil kapasitesi ve enerji tasarruflu Snapdragon 835 yonga seti, Galaxy S8'in ve Galaxy S8 + 'ınkini aşarak mükemmel bir pil ömrü sağlayacak gibi duruyor. S8 ailesi, sırasıyla 3000mAh ve 3500mAh üniteleriyle birlikte gönderildi ve önceki modelleri Galaxy S7 ve S7 Edge'e göre hiç bir batarya geliştirmesi almadılar. OnePlus'ın bu yıla en uzun batarya ömrüne sahip Android akıllı telefonlarından biriyle giriş yapması bekliyor.

5. Abartılmayan ve abartılmaması gereken tek rakam: Düşük fiyat!

OnePlus için en büyük avantaj, fiyat olacak. Cihazın yukarıda bahsedilen özelliklere sahip telefonu 500 doların altında piyasaya sunulacak ve bu, yaklaşık 2000 TL’ye tekabül eden bir fiyat. Hatırlarsanız Galaxy S8 Plus’un fiyatı 5000 TL idi.

Elbette dezavantajları da bulunuyor:

Garanti ya da müşteri hizmetleri konusunda bir başınıza kalıyorsunuz. Eğer bir Asya ülkeisnde OnePlus sahibi olursanız garanti veya servis sorunu yaşamazsınız. Ancak Türkiye ve Avrupa’da durum böyle değil. Mesela Android Nougat ile gelmeyeceğini bilmeniz gerekiyor, tabii bu güncellemeyi almayacağı anlamına gelmiyor.

Gene de kralı öldürüp gömecek bir fiyat performans cihazı olan OnePlus 5 kesinlikle muhteşem bir alternatif sunuyor. Hakkındaki söylentiler netleştikçe size aktarmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)