ekong Deltası’nda 100’den Fazla Yeni Canlı Türü Keşfedildi

Bilim insanları, Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'yı kapsayan Mekong Deltası’nda, aralarında kertenkele ve kaplumbağa türlerinin de bulunduğu 100’den fazla yeni canlı türünün keşfedildiğini açıkladılar.

Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı (WWF), geçtiğimiz yıl Mekong Deltası’nda 115 yeni canlı türünün keşfedildiğini açıkladı. Canlı çeşitliliğinin en fazla olduğu bölgelerden olan ve Vietnam, Laos, Myanmar, Tayland ve Kamboçya'yı kapsayan delta, bilim insanları tarafından 'biyolojik hazine bölgesi' olarak adlandırılıyor.

İçerisinde 11 amfibi, 2 balık, 11 sürüngen, 88 bitki ve 3 memelinin bulunduğu türler arasında at nalı şeklinde bir suratı olan yarasa türüyle Tayland’daki yerel bir markette keşfedilen, salyangoz yiyen bir kaplumbağa türü de bulunuyor. Bunun dışında 'Timsah Kertenkelesi' adı verilen ve Kuzey Vietnam'daki daimi yeşil kalan ormanlarda yaşayan pullu kertenkele de keşfedilen yeni türler arasında.

Aslında bilim insanları timsah kertenkelesinin 2003’te keşfedildiğini, fakat alt tür olarak statüsünü ancak aradan geçen yıllar içerisinde yapmış oldukları çalışmalar sonucunda belirleyebildiklerini belirttiler. Bilim insanları, keşfedilen türler arasında iki de köstebek türünün olduğunu belirttiler.

WWF, yapmış olduğu açıklama ile bölgede görev bilim insanlarının son 20 yılda 2500’den fazla yeni tür keşfettiğini açıkladı. Fakat yol ve baraj inşaatları dışında yapılan yasadışı ticaretler nedeniyle buradaki canlıların sayılarının ve ekosistemlerinin tehdit altında olduğu vurgulandı.