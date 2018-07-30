Galaxy Note 4'ün Piyasadan Toplanması İstendi

Patlayan telefonlar konusunda kötü bir üne sahip olan Samsung, bu kez de Galaxy Note 4 ile gündeme geldi. İddiaya göre şirket, Galaxy Note 4'leri ısınıp patladığını bilmesine rağmen piyasaya sürdü.

Samsung, 2012 yılından bu yana akıllı telefon pazarının açık ara lideri konumunda bulunuyor. Fakat çok fazla akıllı telefon modeli duyurmak ve çok fazla akıllı telefon satmak bazı büyük sorunları da beraberinde getiriyor. Yaklaşık iki yıl önce tanıtılan Galaxy Note 7, şirketin o zamana kadarki en iyi akıllı telefonuydu. Fakat cihazın üretiminde yaşanan bir problem, pek çok Galaxy Note 7 modelinin patlamasına ve Samsung’un tüm Galaxy Note 7 modellerini piyasadan çekmesine neden olmuştu.

Galaxy Note 7 faciası bitti. Samsung, bu tatsız anının üzerine pek çok yeni ve başarılı amiral gemisi tanıttı. Fakat özellikle Samsung’a kanı ısınmayan tüketiciler için şirket hala ‘patlayan telefonlar’ ile anılmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan bir olay, Samsung’un patlayan telefonlar konusunda ne kadar zor bir durumda kaldığını açık bir şekilde gösteriyor.

GizChina’nın haberine göre Mart 2017’de yaşanan olayda bir Galaxy Note 4 patlayarak 5 yaşındaki elinin ve yüzünün yanmasına neden olmuştu. Samsung, olayla ilgili sorumlu bir davranış içinde bulunarak küçük tedavi masraflarının karşılanması için aileye 1.250 dolar yardımda bulunmuştu. Fakat aile, bu yardımın yetersiz olduğunu düşünüyordu.

Olay sırasında yaralanan kızı olan Feng Lingling, Samsung’un patlayarak kızına zarar veren telefon için daha fazla tazminat ödemesi gerektiğini iddia ederek Tianjin Xiqing Bölge Mahkemesi’nde Samsung’a karşı dava başlattı. Aile, Güney Koreli teknoloji devinden akıllı telefonun verdiği zarar için 200 bin dolar tazminat talep ediyor.

Öfkeli babaya göre Samsung, akıllı telefonlarının ısınarak patlayabileceğini bildiği halde piyasaya sürmeye devam ediyor. Muhtemelen küçük kızın babası, lityum iyon pil kullanan tüm cihazların patlama ihtimaline sahip olduğunu bilmiyor ve Güney Koreli şirketten iyi bir tazminat almak için Galaxy Note 7 faciasını koz olarak kullanıyor.

2014 yılında piyasaya sürülen Galaxy Note 4, bu zamana kadar ciddi bir patlama vakası ile gündeme gelmemişti. Bu nedenle Lingling’in Samsung hakkındaki iddiaları biraz öfke ile söylenmiş gibi görünüyor. Samsung şu ana kadar konu ile ilgili bir açıklama yapmaktan kaçındı ve konu ile ilgili biraz daha incelemede bulunmak için zaman istedi.