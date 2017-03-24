Queensland, Australya'da yaşayan aklı evvel bir anne, 5 yaşındaki çocuğunu votkayla okula gönderdi ve bunu marifetmiş gibi sosyal medyadan paylaşıp fenomen haline geldi.

Bazı alkol bazlı ürünlerinin çocuk ürünleri gibi renkli ve meyveyi andıran ambalajları var. Avustralya Queensland'ten isminin açıklanmamasını isteyen bir anne, Facebook'a yanlışlıkla ambalajı "donmuş meyve suyu püresine” benzediği için beş yaşındaki kızını votka ile okula gönderdiğini söyledi. Madem ismini söylemeyecekti neden Facebook'a açıklama yaptı, orası da ayrı bir konu.

Çocuk öğle yemeğinde çantasını boşaltınca gerçek ortaya çıktı. Elbette küçük kızın annesi, okul tarafından acilen arandı. Ancak Kidspot'a göre okulun genelinde garip bir hava yaşandı.

Küçük çocuk, “Annemin kasıtlı olarak böyle bir şey yapmadığını biliyorum. Öğretmenlerim ile konuştuğunda onların bile kahkahalara boğulduğuna şahit oldum. Çünkü onlara yetecek kadar getirmemiştim.” ifadelerini kullandı.